A peine de retour, déjà capitaine. Rentré à la maison cet été, comme on aime le dire du côté de l'OL, Alexandre Lacazette a hérité du brassard pour la saison à venir. "On a choisi pendant ces cinq semaines de préparation, et à mes yeux, Alexandre est celui qui a l'expérience. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, il voit bien les choses, et c'est un leader naturel, qui n'a pas besoin de crier", a annoncé Peter Bosz en conférence de presse ce mercredi.

Pour l'entraîneur de l'OL, qui affronte l'AC Ajaccio vendredi soir dans le cadre de la première journée de Ligue 1, ce choix découle donc d'une forme d'évidence. "C’est avec beaucoup de fierté que je porterai le brassard. J’ai ce rôle de grand frère, on s’entend tous bien, je prends pas ce rôle comme une obligation, c’est un plaisir d’échanger avec les jeunes", a réagi Lacazette dans la foulée.

Les vice-capitaines ont également été nommés. Il s'agit de Corentin Tolisso, lui aussi revenu à Lyon lors de ce mercato estival, Karl Toko-Ekambi et Anthony Lopes.

