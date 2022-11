Monaco a terminé avec un zéro pointé. En quelques minutes, l'ASM s'est fait renverser. Comme rarement. Alors que le club de la Principauté avait l'avantage au tableau du score à la 83e, les joueurs de Philippe Clément ont craqué. Deux buts sont venus tout changer. Et le coup franc décisif obtenu par Dimitri Payet a agacé les Monégasques, notamment leur entraîneur Phillipe Clément et Axel Disasi qui s'est lâché au micro d'Amazon à la sortie du terrain. "Sur les 15 dernières minutes quand l'OM a égalisé, l'arbitre était pour Marseille", s'est emporté le défenseur monégasque.

Ad

La raison de son courroux ? Ce scénario dingue mais surtout la décision de l'arbitre de siffler sur le léger contact de Youssouf Fofana sur Dimitri Payet. "Sur la dernière action, il n'y a pas faute", s'est agacé Axel Disasi. "On fait un sport de contact. Payet se laisse tomber. Mais dès qu'il y a eu 2-2, l'arbitre s'est laissé influencer par l'ambiance marseillaise. Ça nous coûte le match." La colère est réelle. Déçu par la perte improbable de points ce dimanche soir, Axel Disasi n'a pas réussi à contrôler son aigreur.

Ligue 1 90e+8 : Et l'OM est allé chercher la victoire IL Y A UNE HEURE

Ce soir, ces décisions sont décisives

Son coach a suivi le même sillon. Plus mesuré cependant, Phillipe Clément s'est emporté également contre l'homme au sifflet. "Monsieur Bastien est un des meilleurs arbitres en France, a lancé l'entraîneur belge sur le plateau d'Amazon. Mais ce soir, ses décisions sont décisives". Pour Phillipe Clément, il y a eu la chute un peu facile à ses yeux de Payet mais aussi l'intervention de Leonardo Balerdi sur Breel Embolo quelques secondes avant, qui a valu un carton… au Suisse.

Ces décisions l'agacent au plus haut point car ses joueurs méritaient mieux selon lui, même s'ils ont souffert en première période. "Le plus dur, c'est que mes joueurs n'ont pas mérité de finir ce match comme ça", a-t-il expliqué. "Je ne suis pas content de la première période. Nous avons manqué des choses. Mais la deuxième période était beaucoup mieux. Nous avons dominé. Nous avons eu des occasions. On avait tout dans les mains et tu perds sur deux décisions".

Inadmissible de prendre deux buts

Sur le Rocher, certains gardent cependant la tête froide. Benoît Badiashile a ainsi tenu à calmer les choses : "On peut être déçu. Mais tout remettre sur l'arbitrage, c'est un peu trop facile", a expliqué le défenseur central, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Du point de vue de l'international tricolore de 21 ans, les Monégasques sont surtout les premiers coupables de cette défaite. "On a un coup franc à jouer. On doit mieux le jouer. On doit plus agressif. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes au final. On avait le match en mains. Quand tu mènes 2-1 à la 83e, c'est inadmissible de prendre deux buts ensuite. Il ne faut pas regarder les erreurs d'arbitrage."

Ligue 1 "On m'a comparé à un bodybuilder qui casse tout" : Embolo, du crack au roc IL Y A UN JOUR