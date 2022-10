Les supporters de Lille sont évidemment ravis, ceux de Lens forcément frustrés. Les observateurs "neutres", eux, ont de quoi être un peu déçus. Depuis le début de la saison, les matches du LOSC étaient ceux qui avaient produit le plus de buts en Ligue 1 (3,9 en moyenne par match avant la 10e journée). Et comme le Racing n’est pas du genre à poser le bus devant son but, on pouvait légitimement s’attendre à un derby haletant, riche en occasions et en rebondissements. Des rebondissements, il y en a eu. Des buts, nettement moins, puisque les locaux l’ont emporté sur le plus petit des scores (1-0)

Jonathan David a trouvé la faille sur penalty avant la pause, alors que Florian Sotoca avait été mis en échec par un Lucas Chevalier taille patron un peu plus tôt. Pour le reste, il y a eu de l’engagement, beaucoup de cartons (huit avertissements au total), un jeu haché et assez peu d’occasions de s’enflammer au retour des vestiaires. C’est un fait, ce derby du nord de la France ne restera pas dans les annales. Pourtant, il s’agira peut-être d’un moment-clé dans la saison lilloise.

"Vrai derby" et grande première

Parce qu’après avoir perdu leurs trois confrontations face à leurs voisins du Pas-de-Calais 2021-22 (les deux rencontres de championnat et celle en Coupe de France), les Dogues avaient envie de se racheter devant leur public. Mission accomplie, donc. "C’était important de gagner pour les supporters. J’avais une grosse pression, c’était dur à gérer du début à la fin", a d’ailleurs avoué le jeune Chevalier au micro de Prime Video.

"Ils ont fait un vrai derby. Face à une équipe qui met cette énergie et cette malice devant son public, il faut être encore meilleur", a salué Franck Haise, conscient qu’il en a un peu manqué à ses Sang et Or pour espérer un meilleur résultat à Pierre-Mauroy. Surmotivés et irréprochables dans l’état d’esprit, les partenaires de Benjamin André ont en outre réussi une performance inédite pour eux depuis le début de l’exercice : ils n’ont pas encaissé de but.

Adam Ounas tente de se défaire du marquage de Deiver Machado lors du derby entre Lille et Lens Crédit: Getty Images

Un premier clean-sheet en 2022-23, telle est donc l’autre grosse satisfaction du soir dans les rangs nordistes. "On y a mis du cœur", a affirmé Chevalier. "Vu le jeu qu’on produit, on doit gagner plus de matches. Or, pour gagner plus, il fallait mieux défendre, a insisté Paulo Fonseca auprès du diffuseur de la rencontre. On devait changer certaines attitudes défensives, être plus en bloc. À l’avenir, on devra faire comme on l’a fait ce dimanche, avec beaucoup d’agressivité."

La fin d’une série, le début d’une autre ?

Le week-end précédent, Lille avait connu un sérieux couac à Lorient, en s’inclinant dans les derniers instants malgré une situation de supériorité numérique (2-1). "Nous avons beaucoup parlé avec les joueurs après cette défaite", a révélé le coach portugais, qui espère ainsi que cette victoire serve de déclic. Jusqu’à présent, son équipe est toujours retombée dans ses travers après un résultat prometteur, ce qui l’a empêchée de vraiment s’installer dans les hauteurs. Après avoir stoppé l’impressionnante série lensoise (17 matches d’affilée sans défaite), il est donc plus que temps, pour le LOSC, d'enfin lancer la sienne.

Jonathan David (Lille) buteur face à Lens Crédit: Getty Images

