Nantes a semblé jouer contre le sort dimanche à l’Allianz Riviera de Nice (1-1). Mais à force de ramer à contre-courant, les Nantais ont perdu les pédales, un sentiment d’injustice vissé à l’esprit. Le premier fait de jeu est intervenu tôt dans la rencontre. Au bout de 19 minutes de jeu, Mattia Vitti se rend coupable d’une double main en pleine surface, après une tête de Ludovic Blas. L’arbitre de la rencontre, François Letexier, consulte le VAR et décide finalement de ne pas accorder de penalty aux visiteurs.

Une décision incompréhensible pour Antoine Kombouaré, qui a surtout peu goûté la justification du quatrième arbitre. "J’ai voulu (voir l’arbitre à la pause, NDLR), mais il ne voulait pas me recevoir, fustigeait-il à la pause au micro de Canal +. J’ai horreur des mensonges. Ça me met hors de moi. Le quatrième arbitre me dit que l’arbitre ne siffle pas penalty car le ballon touche le corps d’abord et la main après. Ce n’est pas possible. Je l'ai revue et il touche les deux mains. Je comprends qu’il ne siffle pas. Mais il ne peut pas me mentir. J’ai horreur de ça. Qu’il se trompe, il n’y a pas de soucis, mais ne me raconte pas de bobards (sic). C’est interdit ça."

On veut de l'honnêteté et de la justice !

Malgré ce fait de jeu en leur défaveur, les Nantais ont trouvé la faille et récompensé une belle partition d’une contre-attaque conclue de près par Ignatius Ganago (49e). De quoi estomper la colère des Canaris. Jusqu’au temps additionnel et un nouvel épisode à l’encontre des visiteurs. Gêné dans son duel aérien avec Dante, Jean-Charles Castelletto a été jugé coupable d’une main dans sa surface. Sans même avoir été appelé à consulter le VAR, François Letexier a accordé sans ambages le penalty aux Aiglons (90e+3).

La décision de trop pour Antoine Kombouaré et ses hommes. "Comment voulez-vous que l’on respecte les arbitres, comment voulez-vous que l’on respecte ces types, s’est empressé d’éructer l’entraîneur des Canaris au coup de sifflet final. Il ne va même pas voir le VAR sur le penalty ! On veut de l’honnêteté et de la justice !" Coupables d’avoir tancé l’arbitre, Alban Lafont et Kader Bamba ont été expulsés après la rencontre.

Une sanction supplémentaire que n’accepte pas Kombouaré, de retour à froid au micro de Canal + : "Ce qui est dramatique pour nous, c’est qu’il y a deux cartons rouges (Alban Lafont et Kader Bamba, NDLR). J’espère qu’ils vont être capables de faire leur propre autocritique, et surtout d’enlever les cartons rouges. Je ne peux pas accepter ça."

Ce n'est jamais clair (...), tous les arbitres doivent se mettre d'accord entre eux

Davantage que le fond, c’est surtout la forme qui heurte les Nantais. "A la mi-temps quand je revois les images je me dis que, soit j’ai de la merde dans les yeux, soit c’est (le quatrième arbitre) un voyou, un menteur, s’emporte Kombouaré après la rencontre. Et là…" Même son de cloche chez Pedro Chirivella, qui a manifesté son désarroi face au manque de lisibilité des décisions arbitrales.

"Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi il n’y a pas penalty en première mi-temps ? Avant chaque saison, les arbitres viennent nous parler des règles concernant les penalties. Mais ce n’est jamais clair. Il faut que tous les arbitres viennent nous aider et nous expliquer s’il y a main ou pas main. Un match c’est main, l’autre non. Il faut parler parce que nous, on n’a aucune idée lorsqu’il y a penalty ou non. Tous les arbitres doivent se mettre d’accord entre eux."

La frustration est à la hauteur du niveau de jeu proposé par les Nantais, mobiles et tranchants en transition. "C’est dur à digérer, on a fait un très gros match, se désole Chirivella au micro de Canal + après la rencontre. On l’a bien préparé durant toute la semaine." Au milieu du chaos, Kombouaré a bien pointé "un bloc trop bas en fin de match." Ces scories effacées, Nantes sera assurément sur le bon chemin pour s'éloigner durablement de la zone rouge (15e, 11 points).

