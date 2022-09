C'est un petit coup d'arrêt. Après cinq victoires de rang en championnat, l'OM a partagé les points avec Rennes (1-1), ce dimanche sur sa pelouse. A l'issue d'un match où les deux équipes ont eu leur mi-temps. A l'issue d'un match surtout, où les Marseillais ont semblé un peu tirer la langue malgré deux jours de récupération de plus que leur adversaire du jour. "Il y a trois ou quatre joueurs à qui il faudrait donner une médaille après ce tour de force de matches joués. C'est inhumain, surtout que notre mode de jeu coûte beaucoup d'énergie", a cependant applaudi Igor Tudor,

L'entraîneur marseillais n'a pas la mémoire courte. Il est conscient de ce qu'on demande à ses protégés actuellement. A ses joueurs, comme à ceux de toutes les équipes européennes d'ailleurs. Car les "Européens" ont dû se coltiner une séquence terrible de sept matches en trois semaines. Alors forcément, les jambes sont un peu lourdes, à l'image d'un Jonathan Clauss clairement moins fringant ces derniers temps. "Maintenant il faut récupérer et repartir encore plus fort. On aura beaucoup de matches aussi en octobre et il faudra donner le maximum", annonce Tudor, qui a aussi dénoncé l'état de la pelouse au Vélodrome : "Aujourd'hui il y avait aussi un problème de terrain. J'en ai déjà parlé à la direction, ça n'est pas facile de jouer rapidement de derrière sur ce terrain".

S'est-on trop enflammé avec le PSG ?

Je suis content, je suis même super content

Une chose est sûre : la trêve internationale arrive au bon moment pour certains Marseillais. Mais conscient de l'état de ses troupes, Igor Tudor espère aussi que ses joueurs convoqués avec leur sélection ne seront pas trop mis à contribution dans les prochains jours. "J'espère que ceux qui partent en sélection ne joueront pas trop. Il faut accepter ça mais j'espère qu'ils pourront récupérer un peu", glisse-t-il.

En attendant, l'OM n'est pas mécontent ce dimanche soir. De ce point ramené après une première période où les Olympiens ont "loupé leur match" dixit Chancel Mbemba sur Amazon. Mais surtout de leur première partie de saison. Les coéquipiers d'Alexis Sanchez bouclent cette période invaincus en L1, avec six victoires et deux nuls. "Ça a été un match difficile, comme on l'avait prévu, contre une équipe forte et bien organisée. On a poussé, on a essayé de gagner. On n'a pas réussi et c'est un nul que nous acceptons. On continue à avancer. Sur ce premier bilan, je suis content, je suis même super content", a conclu Tudor.

