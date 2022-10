Non, il ne pleut pas toujours en Bretagne. Le soleil brille même dans le sud de la région depuis le début de saison. Ce sont plutôt les éloges qui ne cessent de pleuvoir au moment d'évoquer l'irrésistible série du FC Lorient , actuel deuxième de Ligue 1. Et s'il y a bien un joueur qui prend la lumière depuis quelques semaines, c'est Enzo Le Fée.

Pur produit de l'académie morbihannaise, passé par toutes les catégories de jeunes du club, le milieu de terrain est transfiguré depuis l'arrivée de Régis Le Bris. Et son évolution technique et physique n'est clairement pas étrangère à l'excellent début de saison des siens. "Enzo, c’est le cœur de notre équipe. Il fait le jeu, il est en haut, en bas, au four et au moulin", le saluait même Laurent Abergel dans un entretien à Ouest-France en septembre.

Libéré, délivré

En fin de saison dernière, j'avais vraiment envie de changer d'environnement", expliquait le joueur à En pleine stagnation depuis plusieurs mois, après une première saison professionnelle prometteuse en Ligue 2, le "petit prince de Keryado" aurait très bien pu quitter le navire lors de la dernière intersaison. "", expliquait le joueur à L'Équipe , en septembre dernier.

Mais ça, c'était (bien) avant. Car l'arrivée de Régis Le Bris, attendue par beaucoup de suiveurs du FC Lorient, a transformé tout un club et notamment Enzo Le Fée. "L'arrivée du nouveau coach a tout changé, je le connaissais déjà. Il respire le foot, j'avais besoin de cela", souffle-t-il à nos confrères.

Les deux hommes se connaissent sur le bout des doigts ou presque. Arrivé en 2012 dans le Morbihan, Régis Le Bris a eu tout le loisir de suivre le développement de son poulain. Une évolution qui continue maintenant chez les pros pour le plus grand plaisir du joueur. "C'est l'entraîneur le plus passionné que j'ai vu dans ma jeune carrière. Il regarde nos matches 6 ou 7 fois, il nous fait des montages individuels, je ne pense pas que tout coach fasse cela."

Enzo Le Fée lors de Stade Rennais - FC Lorient, lors de la 1re journée de Ligue 1 en 2022-2023. Crédit: Getty Images

Un artiste au cœur de la salle des machines

Et cette complicité se ressent instinctivement sur le pré. Dans tous les bons coups, Le Fée a plus que jamais endossé le costume de chef d'orchestre du onze breton, comme il l'expliquait à Ouest-France. "Dans le jeu, il (Le Bris) me demande de tenter des choses, de me libérer, parce qu'il sait que je suis meilleur dans ces cas-là (...). Il m'a laissé les clés pour que je puisse m'épanouir et être important pour l'équipe."

Véritable plaque tournante du jeu lorientais, doté d'une excellente lecture du jeu, Le Fée est le joueur qui touche le plus de ballons dans son équipe avec 71 de moyenne, deux fois plus que la saison passée. Surtout, le Merlu se distingue en apportant le danger comme en témoigne sa capacité à créer des situations amenant à un tir, 50 déjà depuis le début de saison. Seuls Neymar et Messi font mieux. Son ratio de passes décisives attendues (ou Expected Assists) explose, tout comme son nombre de passes clés où il côtoie van den Boomen, Messi et Neymar au sommet. Au niveau européen, c'est aussi très fort puisque Le Fée cotoie "La Pulga", Pedri et De Bruyne au niveau des avant-dernières passes.

Responsabilisé des deux côtés du terrain, le natif de Lorient offre pléthore de solutions tactiques à son entraîneur. Tantôt placé derrière Terem Moffi, tantôt positionné dans un double pivot aux côtés de Laurent Abergel comme relayeur, Le Fée et son profil hybride font le bonheur de Le Bris. "C'est un joueur à qui il faut donner à la fois de la liberté mais aussi un cadre pour qu'il puisse bénéficier de tout ce qu'il peut engager dans la relation avec les autres."

Brillant balle au pied et dans sa capacité à créer des situations par la passe, le joueur a également (re)pris du coffre dans les phases sans ballon. Fini le chétif Le Fée du début de carrière, l'espoir s'est aussi mué en premier défenseur à la perte et multiplie les courses. Fort de sa grosse capacité de pressing, il est, surprise, le deuxième meilleur tacleur du championnat.

Toujours plus haut, toujours plus fort ?

Cette progression fait aussi le bonheur des Espoirs. Cadre du groupe de Sylvain Ripoll, ancien de la maison lorientaise, Le Fée a éclaboussé les dernières sorties des Bleuets de son talent en septembre dernier, notamment contre l'Allemagne. Et encore confirmé son changement de dimension.

Mais le maestro lorientais en veut encore plus. Conscient qu'il "doit être plus décisif" comme il l'expliquait à Ouest-France cet été, "l'extraterrestre Le Fée", selon les termes de son ancien coach Thierry Guillou, a encore une grosse marge de progression pour définitivement s'installer à la table des grands. "J'estime que je ne suis pas encore au top de ce que je peux faire, j'ai des ambitions", lançait-il toujours dans L'Équipe. Pour Thierry Guillou, "rien n'exclut qu'il aille encore très haut…"

Contre Reims samedi (coup d'envoi, 17h), Lorient a (encore) l'occasion de frapper un grand coup. En cas de victoire, les Merlus pourraient tout bonnement prendre la tête provisoire de la Ligue 1 avant le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Avec un Le Fée de gala à la baguette, la magie pourrait bien continuer dans le sud de la Bretagne.

Enzo Le Fée face à Maxence Caqueret lors de la saison 2022-2023. Crédit: Getty Images

