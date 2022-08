Le changement d'entraîneur cet été n'y a rien fait. Amine Gouiri reste désespérément muet. Le buteur niçois n'a plus marqué depuis le 1er mars et il faut même remonter au 23 janvier pour trouver trace d'une de ses réalisations en Ligue 1. Une disette inédite pour ce chasseur de buts. Mais quelle mouche a piqué celui auquel on promettait un avenir en Bleu ? En janvier dernier, alors qu'il tournait à 10 buts et sept passes décisives en L1, la Coupe du monde au Qatar semblait être un horizon tout à fait envisageable pour celui qui marchait sur le championnat et figurait dans le top 5 des joueurs de moins de 21 ans les plus décisifs d'Europe.

Amine Gouiri lors de la rencontre Nice - Strasbourg en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Et puis, d'un coup, black-out, panne de courant. Gouiri ne répond plus. Son équipe, elle, a perdu ses illusions de Ligue des champions et de Coupe de France alors que son buteur s'égarait. Le début du nouvel exercice dessine les mêmes dynamiques. Jeudi dernier, remplaçant au coup d'envoi de l'un des matches les plus importants de la saison en barrages de Ligue Europa Conférence, il s'est distingué en se faisant expulser 23 minutes après son entrée en jeu. C'est comme si la machine s'était grippée. Remontons en arrière pour tenter de comprendre comment Gouiri a perdu le fil.

Galtier, premier responsable ?

Rencontré en mai dernier, Christophe Galtier, alors entraîneur des Aiglons, nous avançait une explication très claire sur le point de départ du spectaculaire trou d'air : "Amine n'est pas dans une crise de confiance, il est en manque de repères, notait alors le futur coach du PSG. J'étais convaincu qu'il pouvait jouer sur le côté gauche, il l'a fait la saison dernière. Il était très performant mais dans une animation en 4-3-3. Dans mon 4-4-2, j'ai longtemps pensé qu'Amine pouvait être cette option-là. Finalement, j'ai insisté et la jeunesse, peut-être le manque d'expérience aussi, d'Amine a fait qu'il n'y a pas eu l'échange disant : 'Coach, ce n'est pas là où je suis à l'aise, je me retrouve loin du but. Je n'ai pas mes repères.' J'ai insisté (…) ça s'est déréglé."

Le premier responsable se nomme donc Christophe Galtier, qui a longtemps assumé le déraillement de Gouiri. L'ancien Lyonnais prévenait en 2020 à son arrivée sur la Côte d'Azur : "Je me sens plus à l'aise en 9 car, depuis tout petit, je joue à ce poste." Et alors que tout roulait aux côtés d'Andy Delort en pointe du 4-4-2, les expérimentations de Galtier ont tout balayé. "Il doit être plus mobile et trouver des relations avec les attaquants, les milieux et son latéral", notait encore Galtier en fin de saison dernière. Problème, l'arrivée de Lucien Favre cet été, et de son 4-3-3, n'ont fait que renforcer le problème. Gouiri a démarré la saison à gauche avec le même résultat.

Un départ pour résoudre le mal-être ?

"Il joue à gauche avec les Bleuets, ce n'est pas pour rien si le sélectionneur le met là, notait Favre avant le début du championnat. Actuellement, il serait plus efficace dans l'axe. Sur le côté, il faut de la vitesse, de la puissance, de la percussion." Face à Strasbourg, il joue en soutien de Delort et obtient un penalty. Mais il rate quelques occasions de débloquer son compteur. Aujourd'hui, Gouiri semble trimballer son mal-être de stade en stade. Miné par sa crise de confiance et les choix de ses entraîneurs.

Comment refaire surface ? Nice s'active pour recruter des joueurs de couloirs qui pourraient mettre un terme à l'exil forcé de Gouiri sur les côtés. Mais Andy Delort reste l'option prioritaire dans l'axe et L'Equipe nous apprend que Nice a des vues sur Gaëtan Laborde . Déclaré intransférable par son président sauf en cas d'offre dépassant les 40 millions d'euros, Gouiri pourrait, lui, rejoindre Rennes alors qu'il rêve de Premier League. Aujourd'hui, c'est le flou qui entoure sa situation sportive sur et en dehors du terrain et le doute qui gangrène son esprit.

