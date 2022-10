"Notre début de saison ? On peut dire que ça a été extraordinaire en championnat, il y a eu une déception face à Ajaccio qui a été difficile à digérer. Mais c'est 38 journées le championnat". Certes, Pablo Longoria, interrogé ce jeudi sur RMC, a toutes les raisons de positiver après les premiers mois de son OM sous les ordres d'Igor Tudor. En championnat, les débuts de cet Olympique de Marseille version Tudor ont longtemps été idylliques. Le souci, c'est que le début de saison s'est un peu terni ces dernières semaines. A tel point que ce weekend, l'OM pourrait laisser des doutes s'immiscer en cas de revers face à Lens.

Pendant que l'Olympique de Marseille a redressé parfaitement la barre en Ligue des champions avec deux succès contre le Sporting pour se replacer dans la course aux huitièmes de finale, sa courbe a été diamétralement opposée dans le même temps en L1. Sur la scène domestique, l'OM reste sur deux revers de rang. Le premier face à une équipe d'Ajaccio dans le dur, a surpris tant l'apathie des Phocéens a semblé ce jour-là en opposition totale avec ce qu'ils avaient l'habitude de montrer. Et le second face au PSG au Parc (1-0) le weekend dernier, conclu avec quelques regrets sur la Canebière, a démontré que Marseille avait bien des arguments cette saison notamment en termes de solidité.

Il n'y a donc pas pour le moment de raison de s'alarmer. Cependant si les Sang et Or viennent l'emporter au Vélodrome samedi soir, l'Olympique de Marseille afficherait alors trois revers de rang en championnat. Un vrai coup d'arrêt après le début d'exercice marqué par neuf rencontres sans défaite et surtout sept victoires. "On a envie de renouer avec la victoire en championnat", a prévenu en conférence de presse jeudi Jordan Veretout, en soulignant un point à améliorer pour repartir de l'avant : "On se procure des occasions mais il manque le petit geste pour marquer. En faisant la dernière passe juste, on marquerait plus de buts."

Il n'y a pas urgence en la demeure mais une nouvelle défaite pourrait noircir un tableau jusque-là assez appréciable à regarder. "Il y a des marges de progression dans tous les secteurs", annonce d'ailleurs déjà l'exigeant Tudor. Et le classement va dans son sens. Avant cette 12e journée, l'OM est "tombé" à la quatrième place et a laissé le PSG filer avec un petit matelas (6 points d'avance). Or, un troisième échec consécutif pourrait creuser un vrai écart avec les Parisiens, permettre à Lens – qui a un point de plus - de faire un petit trou et laisser l'opportunité à Rennes (5e qui se rend à Angers) ou Monaco (6e qui va à Lille) de passer devant. "Je n'ai pas regardé le classement. Je ne sais pas combien on est. Quatrièmes ? On fera les comptes à la fin (ndlr : du championnat)", lance Tudor.

"L'OM peut nourrir des regrets, mais cette défaite a quelque chose aussi de logique"

Une défaite pourrait cependant laisser quelques zones d'ombre s'ajouter. Avec des questions qui vont avec. Alors que les turbulences sont légion en coulisse, comme l'a rapporté L'Equipe qui relate une ambiance délétère dans l'administration où plusieurs personnes sont parties et vont encore partir, cela pourrait même changer la grille de lecture du début de saison marseillais après cet été marqué par de nombreux changements et l'arrivée de Tudor.

Avant un match clé en C1 mercredi à Francfort, ce ne serait pas idéal. Loin de là. "Ce sera une rencontre difficile et exigeante sur le plan physique et de la concentration. On veut faire une rencontre sérieuse et on se prépare pour cela", espère Tudor. "Il faut rester nous-mêmes et faire notre match. Si on gagne, on passe devant et sur le podium", renchérit Veretout. Et ça éviterait de voir quelques nuages s'amonceler au-dessus d'un Vélodrome qui se délectait du coup d'envoi "extraordinaire" des Olympiens de Tudor en L1 il y a encore quelques jours.

