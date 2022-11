Lille - Angers : 1-0

Ad

Après deux matches sans succès, Lille a retrouvé le chemin de la victoire. Non sans quelques difficultés. Car si le LOSC s'est mis en position idéale en ouvrant le score par Tiago Djaló (36e), le club nordiste n'a pas réussi à se mettre à l'abri malgré sa nette domination. Et le carton rouge logique donné à Carlos Baleba (74e) a donné quelques sueurs froides aux Lillois, qui ont finalement assuré les trois points en tenant bon. Ils pointent à la septième place de L1, à un point de Marseille (4e) et Monaco (5e) qui s'affrontent dimanche soir. Avec cette septième défaite de rang, le SCO est plus que jamais lanterne rouge.

Ligue 1 Le bijou de Golo, le soldat Danilo, "Lolo" a du boulot : Les tops et flops de la 14e journée 06/11/2022 À 23:19

Ce que l'on retient : Gérald Baticle est en grand danger.

Tiago Djalo (Lille) Crédit: Getty Images

Nantes - Ajaccio : 2-2

Une seconde période de folie. Alors que l'AC Ajaccio avait parfaitement réagi à l'ouverture du score de Strasbourg la semaine dernière, l'ACA a cette fois vécu un scénario inverse. Devant de deux buts grâce à un penalty de Belaïli (0-1, 66e) – le troisième en deux matches – et à une réalisation de Hamouma sur un centre de… Belaïli (0-2, 66e), le club corse a craqué en fin de rencontre. Nantes n'a cessé de mettre la pression et Blas a réduit le score (1-2, 70e) avant de toucher la barre (83e). C'est finalement Moses Simon, d'un centre que personne n'a dévié, qui a égalisé sur le gong (2-2, 89e).

Ce qu'on en retient : Sans cette égalisation in extremis, Ajaccio sortait de la zone de relégation pour la trêve, et y envoyait… Nantes.

Montpellier - Reims : 1-1

Une histoire de coaching gagnant. Dans une rencontre longtemps verrouillée, qui ne s'est activée qu'à l'heure de jeu avec une double occasion énorme pour Reims – barre d'Agbadou puis énorme parade d'Omlin devant Diakié – il a fallu attendre que les entrants fassent la différence. Lancé à la 58e minute, Munesti a conclu une belle action (0-1, 87e) sur un centre de Van Bergen, entré vingt minutes plus tard. Mais le MHSC a fait encore mieux dans l'exercice : le jeune Delaye a inscrit son premier but en pro deux minutes après son entrée, pour égaliser in extremis (1-1, 91e).

Ce qu'on en retient : Une fin de match haletante, mais surtout la sortie de Téji Savanier en larmes peu après l'heure de jeu.

Brest - Troyes : 2-1

Une histoire de penalties ! Face à Troyes, le club finistérien a renoué avec les trois points après deux matches sans succès. Et ils l'ont fait en marquant à deux reprises sur penalty. Romain Del Castillo a d'abord ouvert le score (1-0 s.p., 55e) avant d'observer Steve Mounié (2-1 s.p., 77e) l'imiter pour redonner l'avantage aux siens après avoir vu Islam Slimani manquer sa tentative et l'arbitre décider de refaire tirer ce deuxième penalty. Malgré le but de Brendan Chardonnet contre son camp (1-1, 60e c.s.c), Brest a donc signé sa troisième victoire de la saison – sa première surtout à domicile - pour se donner un petit peu d'air (16e). Réduit à 10 après l'expulsion de Mama Baldé pour un coup de tête (81e), l'ESTAC continue de son côté sa série noire avec cette septième rencontre sans victoire.

Ce que l'on retient : Brest a enfin renoué avec le succès à domicile !

Ligue 1 19 tirs à 2, trois poteaux : Lille maudit, Rennes miraculé 06/11/2022 À 18:01