Football

Ligue 1 - "Avec Mbappé, le PSG a créé un monstre et il est en train de se faire dévorer"

LIGUE 1 - Désireux de quitter le navire au plus vite, Kylian Mbappé peut-il vraiment s'en aller du Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat ? Et même le casser ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur le cas de l'attaquant du PSG qui porte aussi une part de responsabilité dans la tourmente actuelle. Le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.

00:08:47, il y a une heure