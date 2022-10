Et un coup dur de plus pour l'Olympique lyonnais. Après la mise à pied de Peter Bosz, le club jouait dimanche son premier match avec à sa tête Laurent Blanc comme nouvel entraîneur. Le résultat (3-2) n'a évidemment pas rassuré les supporters lyonnais, qui ont en plus dû voir Corentin Tolisso quitter la pelouse, blessé. "Sorti sur blessure hier face à Rennes, notre milieu Corentin Tolisso a passé ce jour des examens qui ont révélé une lésion à la cuisse gauche", a annoncé l'OL ce lundi.

Revenu dans le Rhône après un long passage au Bayern Munich, le milieu de terrain de 28 ans a déjà été blessé pendant la pré-saison. Tolisso n'a joué qu'une rencontre en intégralité depuis le début de saison de championnat. Contrairement à un autre revenant, Alexandre Lacazette, incontournable.. "La durée d'indisponibilité de Corentin Tolisso sera déterminée en fonction de l'évolution clinique de sa cuisse et des soins qui lui seront prodigués par l'équipe médicale", a ajouté l'OL dans un communiqué. Il semble toutefois peu probable, au vu de ce type de blessure, que Tolisso soit de nouveau opérationnel avant la trêve internationale.

"Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé, a écrit Tolisso sur Instagram. Mais je ne lâcherai pas et je n'abandonnerai jamais. C'est la dure loi du sport. Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l'OL pour revenir le plus rapidement possible et être à nouveau à 100%. Merci pour votre soutien et vos nombreux messages. Restons soudés" s'est exprimé le concerné sur son compte Instagram.

