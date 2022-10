L'Equipe ajoutent qu'une décision devrait être prise dès dimanche. Le couperet serait prêt à tomber. tenu en échec par Toulouse vendredi sur sa pelouse, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas tarder à remercier son entraîneur Peter Bosz, sur la sellette depuis plusieurs semaines déjà. Selon des informations de l’AFP, le technicien néerlandais ne devrait plus officier sur le banc lyonnais le week-end prochain pour le déplacement à Rennes dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Canal+ etajoutent qu'une décision devrait être prise dès dimanche.

Les Lyonnais restent en effet sur 5 matches sans victoire et doivent désormais réagir. Le tandem Gueïda Fofana (co-entraîneur de la N2) et Claudio Caçapa (adjoint de Bosz pour la défense) pourrait assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, avant qu’un entraîneur principal arrive dans le Rhône. Parmi les noms évoqués depuis quelques jours, l’on retrouve Laurent Blanc et Rémi Garde, ainsi qu’un autre coach dont le nom est pour le moment tu.

Si je veux qu'il reste coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c'est au board de décider.

"Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage. Si je veux qu'il reste coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c'est au board de décider. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matchs." Actuellement 7e de Ligue 1, à 8 points du podium, l’OL ne semble plus avoir d’autre choix que de stopper l’hémorragie. Alexandre Lacazette lui-même avait fait part de son avis sur la situation après le match contre Toulouse :

D'après des informations de L'Equipe, après cette sortie, Peter Bosz serait venu mettre les points sur les "i" avec son attaquant, ce dernier rétorquant naîvement qu'il n'avait pas anticipé les conséquences de ses propos.

Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, lors du match face au PSG Crédit: Getty Images

