Bruno Genesio futur sélectionneur de l'équipe de France ? Une possibilité que le principal intéressé envisage. Ce lundi, dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC Sport, l'entraîneur du Stade Rennais, qui occupe actuellement la huitième place du classement de la Ligue 1, a donc notamment été interrogé sur ce sujet.

Dans un premier temps, le technicien n'a pas voulu trop s'épancher : "D’abord il y a un sélectionneur qui est en place… Honnêtement moi j’aime l’équipe de France, ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du monde, avec un sélectionneur qui a un grand palmarès."

On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable

Finalement, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais s'est ensuite davantage lâché, n'hésitant d'ailleurs pas à afficher ses ambitions personnelles : "A l’avenir, moi je m’en sens capable. Je me sens capable d’entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd’hui l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable."

En attendant une éventuelle future expérience à la tête des Bleus, c'est donc sur le banc du Stade Rennais que Bruno Genesio (56 ans) va poursuivre, pour le moment, sa carrière d'entraîneur. Lui dont le contrat court jusqu'à la fin du mois de juin 2025.

