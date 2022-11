C'est un immense coup dur pour Amine Harit, qui ne rejouera plus cette saison avec l'OM. "J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l'imaginer, au delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre", a-t-il déclaré ce jeudi, sur ses réseaux sociaux.

Le joueur, âgé de 25 ans, s'est blessé au cours du match Monaco-Marseille (2-3), dimanche au stade Louis II lors de la 15e journée de Ligue 1. Il a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde pour laquelle il avait été sélectionné par le Maroc.

"C'est la plus grosse blessure que je n'aie jamais eue, le parcours sera sûrement long et pénible, mais vous me connaissez bien: je ne lâche jamais rien et je pense déjà à revenir plus fort encore", a tenu à ajouter le joueur de l'OM, tout juste opéré d'une grave entorse au genou, dans un hôpital lyonnais.

Sur son compte Instagram, Amine Harit a une nouvelle fois tenu à s'exprimer sur le Monégasque Axel Disasi dont il a pris la défense. "Ensuite, je veux le dire ici comme je lui ai déjà dit en privé : je n'en veux pas un instant à Axel. C'est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé", a ajouté le joueur de 25 ans.

