LIGUE 1 - Cet OM est-il plus fort que la saison dernière ?

LIGUE 1 - L'OM, deux victoires et un nul depuis la reprise, va bien également. Mais le club phocéen reste un point d'interrogation. Été agité, nouvel entraîneur arrivé et mouvements incessants : cet Olympique de Marseille est quelque peu difficile à cerner. A-t-il progressé ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur le cas de l'OM.

00:04:22, il y a 15 minutes