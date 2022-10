S'il n'y avait pas eu Pau Lopez et ses huit arrêts, Chancel Mbemba aurait sans aucun doute été la satisfaction du côté de l'OM malgré la défaite (1-0) au Parc des Princes. À de nombreuses reprises, le défenseur marseillais aura réussi à prendre le dessus sur Kylian Mbappé, à l'image de ce un contre un parfaitement géré à la 76e minute. Une gestion du joueur adverse acquise grâce à un passif particulier : "Avant en Afrique, j’ai eu l’opportunité de jouer 8 ou 10 et donc je sais… Quand l’attaquant arrive avec le ballon, je regarde son premier mouvement."

L'international congolais a également brillé dans un dépassement de fonction qui l'a amené à tirer trois fois au but pour deux tentatives cadrées et un retourné accrobatique sur lequel il est revenu à la fin de la rencontre sans faire de langue de bois : "C’est grâce à tous mes coéquipiers. On est venu ici pour gagner. Il fallait mouiller notre maillot, c'est un match important. On est venu pour prendre trois points mais on a loupé notre match."

Malgré une performance individuelle à souligner, "des regrets" dominent l'analyse à chaud de Chancel Mbemba, qui a pointé du doigt le manque de finition de son équipe face à un adversaire contre lequel "il faut saisir les opportunités". Mais des regrets qui n'ont pas assommé l'ancien joueur de Porto, déjà prêt à se lancer à la poursuite du PSG : "La bataille n'est pas terminée."

