Cette fois, les arbitres disent stop. Dans un communiqué paru mercredi, les hommes en noir ont décidé de réagir au climat difficile du début de saison. Le Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE) et l’Union nationale des arbitres de football (UNAF) dénoncent ainsi "de graves incidents", "consternants", et des "images choquantes" selon eux.

Ad

"Le SAFE et l’UNAF attendent de la FFF et de la LFP que des décisions et sanctions exemplaires soient prises et en appellent à la ministre des Sports pour s’en assurer personnellement, est-il ajouté (...) Ces images qui font froid dans le dos pour certaines, entraînent toujours plus de difficultés dans l'accomplissement de la mission des arbitres des compétitions amateurs dans les ligues et les districts. Elles ont clairement des conséquences néfastes pour les clubs amateurs dans leur quête de recrutement d’arbitres et de leur fidélisation a fortiori dans une période marquée par une baisse des effectifs."

Ligue 1 Un financement à boucler : Textor n'est toujours pas propriétaire de l'OL IL Y A 3 HEURES

Pour conclure, le communiqué rappelle que "le football est universel, et ne doit pas perdre de vue son côté sportif, social et éducatif". "Il convient donc d’en inviter tous ses acteurs à plus de calme et de retenue dans le respect de ceux qui restent les garants de la règle, et chargés d’une mission de service public", préviennent les instances.

Ligue 1 L'adjoint de Favre soupçonné d'avoir eu un comportement inapproprié à Ajaccio IL Y A 20 HEURES