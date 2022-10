Rien ne se passe jamais comme prévu. La malchance finit toujours par refaire surface. Selon qu’on soit joueur de football, supporter ou commentateur, on pinaille. La réussite ? Ce n’est pas exactement le hasard. C’est vrai. L’imprévu ? Ce n’est pas complètement de la contingence, pas faux. On dépense une énergie folle (et un pognon de dingue) à inventer des subtilités de jésuites pour dissimuler nos désillusions. A la fin c’est toujours pareil. Peu importe le nombre de passes ou de bonnes intentions, il suffit de presque rien. Deux CSC et quelques années de moins.

Dimanche dernier c’est par Laporte, d’entrée, que la guigne est revenue. Et ensuite, quelques secondes après une invraisemblable séquence de domination de plus de trois minutes (et un poteau adverse touché après 17 passes), c’est par Talbi que la fatalité s’est à nouveau invitée. Une rencontre maîtrisée face au douzième du classement se changeait donc en un match nul accroché ouvert à interprétation: 2-2.

Pourtant, à la fin de la rencontre, Régis Le Bris, leur entraîneur, n’abandonna ni son combo pull bleu-chemise de docker du Morbihan ni ses accents de théologien. Il avait l’air satisfait, Régis, de la réaction de son équipe face à la fatalité qui semblait s’acharner. Il y avait bien eu les blessures d’Abergel, Kalulu et Mofi, maintenant de Koné, la suspension de Dango Ouattara la semaine précédente. Oui. Mais son expression ne changeait guère.

Pour parler aux générations futures - si elles aiment encore le football - Regis entama le même sermon que d’habitude. Celui qu’il donne au milieu de ses ouailles à Ploemeur, banlieue Sud de Lorient, à quelques centaines de pas de la plage du Stole - "l’atout charme de Ploemer" dixit l’office du tourisme - et de son Océan remuant. Le visage juvénile et le sourire en coin, il évoqua sans ambages l’insoutenable légèreté de l’être : "Les aléas du score, du scénario, événements contraires arrivent dans une saison et de certains événements contraires qui sont arrivés aujourd’hui c’est le lot de tout ce qui arrive dans une saison. C’était important d’avoir une forme de réaction, de ne pas lâcher. (…) J’aime la cohérence qui se dégage de tout ça. Souvent dans les équipes assez jeunes comme la nôtre, offensive qui plus est, on peut perdre le fil par rapport à des événements contraires".

Régis Le Bris donne ses consignes à son capitaine Laurent Abergel lors de la victoire du FC Lorient contre l'Olympique Lyonnais d'Alexandre Lacazette (3-1) Crédit: Imago

Régis est un bon

Regis n’a pas fait long. Mais il aurait pu évoquer ce jour de 2015 où il découvrit la pensée de Claude Fauquet (et l’idée de compétition). Au point de départ de ce choc, un paradoxe : on passe notre vie à suivre des compétitions, parfois à s’y préparer, souvent à les commenter mais à aucun moment à les penser. On fait comme s’il suffisait de s’entraîner pour réussir, le jour J, l’épreuve. Et quand on n’y arrive pas (la majorité du temps, soyons lucides), on dit que c’est la faute de l’entraîneur, de la malchance, du terrain ou des journalistes. Jamais on ne se dit qu’on pense de travers. Jamais on se demande si on n’a pas oublié une étape dans notre préparation. Claude Fauquet, ancien DTN de la natation, philosophe du sport et actuel mentor de Le Bris, pose le problème du but (en blanc) : "On pense trop souvent que si le sportif s’entraîne bien, la compétition se passera bien. Or, tous les athlètes suivent de bons entraînements. Pourquoi certains gagnent et d’autres perdent ?" C’est vrai ça. C’est même parfois pire: certains s’entraînent moins que les autres (suivez mon regard) et pourtant ils gagnent plus souvent — "comme par hasard".

Toute la démarche de Le Bris repose donc sur ce constat implacable : on passe notre vie à parler de la compétition sans savoir, en réalité, de quoi on parle. Alors, comme en classe de philosophie, on lève le doigt et on interrompt "et, m’sieur, c’est quoi la situation de compétition ?". Réponse de Le Bris en 2020, "elle est imprévisible, émergente, contingente, faite d’interactions multiples". Ce qui veut dire, en français, que ce qui définit par essence la situation de compétition c’est son imprévisibilité. Un ballon n’arrive jamais par où on pensait, un coéquipier n’est jamais au bon endroit, un arbitre n’est jamais comme on s’y attendait, un tendon peut vous lâcher à tout moment, une bouteille d’eau peut tout changer. La seule constante, c’est le changement. Ce qui définit donc la compétition c’est l’incapacité dans laquelle on se trouve à s’y préparer. Le travail de l’entraîneur commence avec une feuille de route en forme de paradoxe: comment fait-on pour se préparer à l’imprévu ? Comment fait-on pour imaginer l’inimaginable ?

Régis Le Bris (FC Lorient), comme un Merlu dans l'eau Crédit: Imago

Nous, les plantes

Fauquet raconte ainsi comment, tout en révolutionnant la préparation des nageurs puis des rugbymen français, il a déconstruit l’idée de préparation et/ou de détection des talents. Il ne s’agit plus d’appliquer des méthodes mécaniques, comme on appuierait sur des boutons pour faire fonctionner une machine. Non, la créativité est une affaire trop profonde pour être réduite à une formule mathématique. "Dans le monde du sport, la détection de talents est traditionnellement comprise comme l’application de critère anthropométriques, physiques et physiologiques censés caractérisé un champion". En clair, les hommes ne sont pas des frigos. Ce sont des plantes. Et comme les plantes, ils ont besoin d’une terre dans laquelle puiser et d’un ciel vers lequel tendre.

Comment, sinon, expliquer que tout à coup Stéphane Diarra prenne le ballon et se mette à ressembler à Leo Messi ? Comment comprendre l’émergence d’un une-deux en pleine surface entre deux (presque) anonymes (Quentin Boisgard et Siréné Doucouré) pour marquer un but d’une intelligence à couper le souffle ? D’où vient, cette saison, qu’on n’a pas vu venir les Merlus ? Peut-être du fait qu’on avait oublié que le travail de l’entraîneur était un peu le même que celui du jardinier. L’un cultive la terre, l’autre cultive les hommes. Comment ? "Plutôt que le football soit dans la tête de l’entraîneur, explique Régis, le football doit arriver dans la tête du joueur, c’est un changement de paradigme fondamental. Il faut nourrir sa pratique, avoir la capacité de se cultiver et de devenir son propre enseignant". Au menu donc: classe inversée, individualisation de la préparation, mise en commun de principes autour d’une même idée, réflexivité des entraînements. Résultat : appropriation du modèle du jeu, apport individuel, collaboration à la performance.

Les jardiniers de Ploemeur

Le travail de la préparation ne consiste donc pas à organiser une concurrence entre des robots mais à offrir un peu de football pour nous protéger du chaos. Claude Fauquet propose une nouvelle définition du talent. Rassurez-vous pas besoin de renoncer au nombre de jongles, aux capacités pulmonaires ou aux course à haute intensité. Mais les aptitudes physiques sont une chose, le talent en est une autre. Si les premières se travaillent, le second, lui, se cultive. Le talent c’est "la capacité à donner du sens en situation de compétition" c'est-à-dire le pouvoir que certains auront, le jour dit, d’offrir de la cohérence, de la certitude, de la tranquillité au beau milieu de la tempête.

C’est le moment où le principe de jeu préalablement construit en commun a des vertus tranquillisantes contre les "événements contraires" disaient Regis l’autre jour. C’est alors que le miracle peut avoir lieu. Cette préparation philosophique à la compétition rend possible l’émergence d’un dribble invraisemblable (Theo Le Bris contre le LOSC), d’un coup franc en pleine lucarne (3 marqués avec 3 tireurs différents), d’un improbable numéro de soliste en pleine défense adverse (Stéphane Diarra contre Troyes). Rien ne se passe jamais comme prévu. Cet adage mériterait un tatouage.

