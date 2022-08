Le match entre Lorient et l'OL n'aura pas lieu. La rencontre, prévue dimanche et comptant pour la 2e journée de Ligue 1, a été reportée en raison du mauvais état de la pelouse, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP). "Suite au rapport consécutif à la double visite des délégués de la LFP à Lorient les 11 et 12 août, la commission des compétitions a constaté que l'état actuel de la pelouse du stade du Moustoir ne permettait pas d'assurer la sécurité des acteurs du jeu pour la rencontre FC Lorient-Olympique Lyonnais", a indiqué la LFP dans un communiqué. Le match n'a pas encore été reprogrammé.

Ad

"En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP décide de reporter à une date ultérieure la rencontre FC Lorient - Olympique Lyonnais", a ajouté la Ligue. La pelouse du stade du Moustoir, qui est apparue très abîmée en début de semaine, a subi les effets conjugués de la sécheresse et du Festival Interceltique. Le club de Lyon avait mis en garde contre la tenue de la rencontre dans ces conditions afin de préserver "l'intégrité physique des joueurs".

Ligue 1 Rennes tombe dans le piège lorientais 07/08/2022 À 16:56

En août 2018, la pelouse de Lorient avait également été dégradée après l'organisation du Festival Interceltique et le match de Ligue 2 Lorient-Valenciennes avait été délocalisé à Bordeaux.

(Avec AFP)

Ligue 1 Mandanda, armes offensives… ce que Rennes veut changer pour accrocher le Top 3 06/08/2022 À 18:11