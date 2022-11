Lens a accumulé 33 points en 14 journées. Dans l'histoire de la Ligue 1, chaque équipe qui a commencé sur ce rythme a fini sur le podium. Et surtout, en maintenant la cadence, les Nordistes finiraient l'exercice 2022/2023 avec… 90 points. Soit quatre de plus que le PSG lorsqu'il a terminé champion de France la saison dernière.

Ad

La réalité c'est que si on met tous les ingrédients et qu'on est récompensés, tant mieux. Mais nous, on ne regarde pas forcément le classement". Modestes, et surtout conscients, les Sang et Or ne s'aventurent pas à se comparer à la machine de guerre installée en tête du classement, provisoirement à deux longueurs d'avance en attendant le déplacement à Lorient dimanche (13h). Après la victoire à Angers ce samedi (2-1) , Seko Fofana est d'ailleurs allé dans ce sens, histoire de ne pas trop se mouiller : "".

Ligue 1 Gouiri, à l'ouest le renouveau IL Y A 29 MINUTES

Mais le milieu de terrain s'est légèrement trahi. S'il a préféré tempérer dans un premier temps, il n'a pu retenir une petite phrase, avant de lâcher le micro de Canal+ : "Tant qu'on prend du plaisir comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas rêver". Car Fofana le sent, ce Lens est plus fort que celui qui a fait vibrer l'élite la saison dernière, et celle d'avant. "On a réussi à se renforcer à tous les postes. Quand c'est difficile, on arrive à faire rentrer des joueurs et faire la différence." a vanté l'ancien d'Udinese.

Lens s'est imposé à Angers Crédit: Getty Images

On prend beaucoup moins de buts et ça nous rassure

Certes, les Artésiens se sont fait une toute petite frayeur sur la pelouse du dernier de Ligue 1, avec ce but encaissé à la 87e qui a insufflé un peu d'espoir dans un SCO bien terne. Reste que c'est seulement le deuxième encaissé sur les huit derniers matches. Un nouveau Lens ? "On sait que pour être ambitieux, il faut être costaud, a analysé Florian Sotoca, après le coup de sifflet final. Ces deux dernières saisons on était ambitieux dans le jeu, on a pris pas mal de buts qui nous ont freinés sur certains matches. On est beaucoup plus costauds, matures collectivement et on concède beaucoup moins d'occasions."

Moins de folie donc, mais une base plus solide qui permet d'évoluer plus sereinement. Surtout quand on sait que cette équipe a un large potentiel offensif. "On prend beaucoup moins de buts et ça nous rassure offensivement, a complété l'attaquant. Parce qu'on sait qu'on a le potentiel pour en mettre un, deux, voire plus". Un peu comme si Frank Haise, après avoir offert avec satisfaction du spectacle à la Ligue 1 et à un Bollaert qui en rêvait, avait décidé que ses hommes méritaient mieux. Que cette ville méritait de voyager de nouveau en Europe. Que ce club était capable de souffler dans la nuque du PSG, au moins le temps d'un hiver, histoire de réchauffer les cœurs nordistes.

Ligue 1 Lacazette, "ce n'est pas Superman" mais c'est toujours le super buteur IL Y A 30 MINUTES