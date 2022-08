Monaco n'a pas su enchaîner. Impressionnants face au PSG dimanche, les Monégasques ont livré une pâle prestation ce mercredi face à Troyes (2-4). Avec cette défaite, ils sont 16e du championnat, un classement loin de leurs aspirations. Les joueurs de la Principauté n'ont plus gagné depuis quatre matchs, mais Philippe Clément semble ne pas avoir beaucoup d'explications à donner.

Ad

Alors que ses hommes pointent à 8 points du podium, l'entraîneur a passé un coup de gueule contre l'arbitrage. "Je suis frustré parce qu'il est important d'expliquer des choses aux joueurs. Or, après ces dernières semaines, je ne peux rien leur expliquer. Je demande de l'intensité, et on est sanctionnés. Ils vont avoir peur d'aller au duel, et ça, c'est un grand problème", a expliqué le technicien en conférence de presse.

Ligue 1 L'OM s'accroche au bon wagon IL Y A 31 MINUTES

On doit être trois fois plus forts que l'adversaire

En cause, les deux cartons jaunes attribués à Guillermo Maripan, le premier entraînant le pénalty de l'égalisation troyenne (22e, 1-1), le deuxième l'exclusion du joueur avant même la pause (44e). "Quelqu'un peut-il penser qu'il y a pénalty de Maripan ? Il court, glisse sur le pied du joueur et tombe sur lui sans le voir à cause de ça: pénalty et carton jaune qui a une importance énorme. Je ne comprends pas le 2e avertissement non plus. J'ai vu dimanche à Paris un coup de coude sur Camara (Neymar, ndlr). Là, Maripan touche très légèrement un joueur de Troyes (Tardieu, ndlr) qui dit même en avoir rajouté. Ces deux décisions sont décisives pour le cours du match. Ce n'est pas la première fois en ce début de championnat. Il n'y a pas d'équité", a déploré le Belge.

"Je ne veux pas penser que les arbitres ne sont pas honnêtes. Je n'y crois pas. Il y a toujours des erreurs. Mais là, c'est beaucoup contre nous. (....) On perd trois points comme ça. Quand les circonstances sont comme ça, on doit être trois fois plus fort que l'adversaire", a continué Clément, visiblement remonté. Il lui faudra en tout cas trouver des solutions pour ses joueurs, pour l'instant enlisés à une triste 1-e place avec 5 points accumulés en 5 matchs.

Wissam Ben Yedder dépité face à Troyes Crédit: Imago

Ligue 1 Messi distribue les caviars, Paris retrouve la victoire IL Y A 33 MINUTES