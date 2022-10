Cette information a été confirmée dans la soirée par l'entourage du futur propriétaire", précise L'Equipe. John Textor a-t-il fait un pas décisif, mardi, dans le processus de vente de l'OL ? C'est fort possible selon L'Equipe du jour. D'après les informations du quotidien, l'hommes d'affaires américain a fourni un justificatif signé de son accord avec Ares Management, un fonds d'investissement qui doit assurer une grande partie du financement d'Eagle Football. "", précise

Eagle Football a informé OL Groupe que des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction", précisait le communiqué du club rhodanien, lundi, indiquant que des "progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes" et que "tous les prêteurs ont donné leur consentement". Prévue depuis quelques mois désormais, repoussée deux fois, la vente de l'OL a été repoussée jusqu'au 17 novembre . "", précisait le communiqué du club rhodanien, lundi, indiquant que des "" et que "".

Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest - la holding de la famille Aulas -, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et par le fonds d'investissement chinois IDG Capitals.

