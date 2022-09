L'OM ne reste pas les bras croisés même en période de trêve internationale. Dans un communiqué, les dirigeants olympiens ont annoncé, ce mardi, la prolongation de Valentin Rongier jusqu'en 2026. "Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine, signe fort de la fidélité et de la confiance affichée par le joueur, et se ravit de poursuivre cette aventure commune", se félicite le club marseillais.

Arrivé en 2019 sur la Canebière, Rongier a disputé un total de 117 matches avec l'OM dont 19 matchs de Coupe d’Europe. Très apprécié par Igor Tudor, le milieu de terrain de 27 ans a rallongé son bail initial de deux ans, lui qui était sous contrat jusqu'en 2024.

"Joueur intelligent, polyvalent et combatif, le numéro 21 phocéen incarne également parfaitement à travers sa rigueur, son sérieux et son comportement, les valeurs du projet olympien (...) Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine, signe fort de la fidélité et de la confiance affichée par le joueur, et se ravit de poursuivre cette aventure commune", conclut le communiqué.

