Chaque point pris avant le début de la Ligue des champions et d'une cadence infernale vaut cher pour l'Olympique de Marseille. Plus que d'avoir gagné, l'OM a surdominé Clermont au Vélodrome ce mercredi (1-0). Les hommes d'Igor Tudor ont tiré deux fois sur la barre avant la mi-temps, alors qu'Alexis Sanchez a raté un penalty en fin de match. Le but sur corner de Pape Gueye, peu après la pause, a facilité la tâche des Olympiens, co-leaders de Ligue 1 avec Lens et le Paris SG.

