Nantes - Brest : 4-1

Nantes a tout de suite commencé très fort pour tenter de déstabiliser l’équipe brestoise. Après avoir manqué un penalty, le premier raté dans la carrière de Ludovic Blas, les Canaris ont ensuite subi la pression brestoise, récompensée d’un but de Noah Fadiga (18e). Nantes a alors subi jusqu’à l’égalisation de Moses Simon sur penalty (35e). Ignatius Ganago a ensuite marqué dès le coup d’envoi suite à un mauvais contrôle d’Achraf Dari, donnant l’avantage aux Nantais en à peine quelques secondes. Nantes a ensuite profité de ce coup sur la tête pour enfoncer le score et finalement l’emporter largement face à Brest, malgré une belle prestation. Mostafa Mohamed a marqué le 3e but (71e), tandis que Moussa Sissoko a alourdi la marque à la 88ème minute, son premier but sous les couleurs nantaises.

Auxerre - Nice : 1-1

Auxerre a démarré son premier match de la saison sans Jean-Marc Furlan, limogé en début de semaine et remplacé par Michel Padovani. Avec 11 tirs pour 3 cadrés, Auxerre a concédé le nul 1-1 face à une timide équipe niçoise qui avait pourtant ouvert le score grâce à Andy Delort mais surtout un magnifique travail de Khephren Thuram (20e). Nuno Da Costa a finalement égalisé pour les hôtes de la rencontre de la tête sur un corner bien tiré de Mathias Autret (42e). Il n’y a pas eu plus de buts entre les deux équipes à qui le nul ne profite pas forcément. Auxerre quitte la zone rouge pour le moment tandis que Nice occupe la 13e place du classement.

Ce qu'on en retient : Nice n'arrive décidément pas à enchaîner.

Troyes - Ajaccio : 1-1

Match très hâché pendant la première période entre ces deux équipes, qui ont eu du mal à se procurer des occasions. Côté Ajaccio, on a obtenu un penalty, frappé par Riad Nouri, et finalement stoppé de manière admirable par Meteusz Lis (38e). Sur une contre-attaque magnifique, Troyes s’est offert le premier but de la rencontre, grâce à Jackson Porozo (76e). Si on a cru longtemps à une victoire troyenne sur sa pelouse, Ajaccio a finalement égalisé après un magnifique travail technique de Youcef Belaili et un but de Mounaïm El Idrissy (88e). Troyes prend la 12e place du classement tandis qu’Ajaccio reste dans la zone rouge à la 18e place.

Ce qu'on en retient : Troyes peut avoir quelques regrets.

Rennes - Lyon : 4-1

