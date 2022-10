Lille et Monaco nous ont livré un match fou comme on les aime. Probablement le scenario le plus dingue que nous ayons pu voir cette saison en Ligue 1. Sept buts, avec des retournements de situations et deux formations qui ont, chacune, mené au score. On ne s’est vraiment pas ennuyé au stade Pierre-Mauroy. Et à ce petit jeu-là, Lille est sorti vainqueur de ce duel (4-3). Les Dogues remontent ainsi à la sixième place du classement, avec 22 points. Soit une unité de mieux que l’ASM.

A dire vrai, ce succès lillois est globalement mérité. Car les hommes de Paulo Fonseca, privés de José Fonte et Benjamin André suspendus, ont été les plus entreprenants sur l’ensemble de la partie. Ils ont d’entrée pris le jeu à leur compte et ont mené deux fois au score en première période. D’abord, suite à une tête d’Alexsandro sur un coup franc d’Adam Ounas (1-0, 21e). Puis grâce à Rémy Cabella, à la conclusion d’un énorme travail de Jonathan David dont le tir a fini sur le poteau (2-1, 39e).

Rémy Cabella fête son doublé lors de Lille - AS Monaco en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Les bourdes de Chevalier et Djalo ont failli coûter cher

Mais Monaco, qui n’a jamais abdiqué, a souvent bien réagi. D’abord, bien aidé par l’énorme erreur du gardien nordiste Lucas Chevalier qui a laissé passer le ballon entre ses jambes sur un coup franc de Caio Henrique presque anodin (1-1, 34e). Ensuite par l’intermédiaire d'Axel Disasi dans les six mètres sur corner après un service de Wissam Ben Yedder (2-2, 44e). L’attaquant international français aurait pu être le grand bonhomme de ce match.

Car il a ensuite donné l’avantage à l’ASM en chipant le ballon dans les pieds de Tiago Djalo (2-3, 53e). Avant de manquer la balle de break, trop attentiste dans la surface permettant le retour de Djalo (55e). Le véritable tournant du match. Car Lille a poursuivi son forcing et a transpercé, par deux fois encore, la défense monégasque.

Avec un deuxième but de Cabella (3-3, 62e), puis un tir sous la barre de Jonathan Bamba, bien décalé par Angel Gomes (4-3, 71e), Lille a ainsi signé ainsi une troisième victoire consécutive. Surtout, le club nordiste a fait le plein de confiance avant deux prochains rendez-vous difficiles, à Lyon le 30 octobre, puis face à Rennes le 6 novembre.

Wissam Ben Yedder marque lors de Lille - Monaco en Ligue 1 Crédit: Getty Images

