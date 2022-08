Nantes freine Lille. Le champion de France 2020, qui avait pris un départ canon à domicile face à Auxerre la semaine passée (4-1), a cette fois dû courir après le score, après le but sur corner de Moses Simon. Mais il s’est montré encore une fois très entreprenant offensivement pour réussir à battre un grand Alban Lafont, par Ismaily, et arracher un point du nul qui n’arrange aucune des deux équipes (1-1).

Ad

Ce n’est pas ce qu’ils espéraient, mais les joueurs de Paulo Fonseca s’en contenteront. Dans une Beaujoire remplie et très bruyante, le LOSC a lâché ses deux premiers points de la saison, ne parvenant pas à confirmer après son festival offensif face à l’AJA. Dangereux rapidement par Jonathan Bamba (4e), les Dogues se sont toutefois frustrés peu à peu dans un premier acte animé.

Ligue 1 Personnalité, jeu, caractère : Fonseca, deux années tourmentées à Rome IL Y A UN JOUR

Alors que José Fonte et Tiago Djalo (18e), ainsi que Hakim Zedadka (14e), ont été avertis, c’est Nantes qui a réussi à surprendre son adversaire sur un corner de Quentin Merlin. Trouvé au premier poteau, Andrei Girotto a dévié le ballon pour Simon qui, au second poteau, n’a plus eu qu’à pousser le ballon au fond (1-0, 28e). Girotto, par la suite, s’est signalé dans sa surface en détournant notamment une frappe bien partie d’Angel Gomes (34e).

Lafont la forme

Mais c’est surtout Lafont qui a rendu fou Jonathan David et ses partenaires d’attaque. Après une première parade superbe sur sa ligne face à Bamba (34e), il est apparu très serein dans les airs pour faire la loi dans sa surface (50e). Il a ensuite sorti deux gros arrêts, à chaque fois sur Cabella (56e, 58e), pour empêcher les siens de couler lors du temps fort lillois au retour des vestiaires.

Alors que Benjamin André a touché la barre de la tête (53e), les Dogues ont aussi buté sur une défense très solidaire et qui a opposé un mur aux tireurs adverses (53e, 73e, 74e). Finalement, la délivrance est venue… d’un latéral. Recrue estivale arrivée du Shakhtar Donetsk, le Brésilien Ismaily, après un bon relais avec David dans la surface, a réussi à trouver le chemin des filets du gauche (1-1, 76e).

Le LOSC attend le PSG

Alors que Nantes, qui restait, avant cette deuxième journée, sur trois matches sans marquer, n’a pas proposé grand-chose devant jusqu’au coup de sifflet final, Lille n’a pas réussi à refaire trembler les supporters nantais, qui ont vu leur équipe enchaîner un deuxième nul en ce début de saison. Pour le LOSC, la route va s’élever avec la réception du PSG dimanche prochain.

Ligue 1 Bijou de Messi, incorrigible Lopes et ambiance festive : les tops et les flops de la 1re journée 07/08/2022 À 22:34