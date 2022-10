Laurent Blanc rêvait d'une autre première. Mais les anciens Lyonnais sont venus gâcher la fête. D’abord mené sur un but contre le cours du jeu d’Alexandre Lacazette (22e), puis rejoint à vingt minutes de la fin sur une nouvelle réalisation du capitaine lyonnais (71e), le Stade Rennais a tout de même décroché la victoire ce dimanche après-midi lors de la réception de l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park. Vainqueurs 3 buts à 2 grâce à un doublé de Martin Terrier (37e, 77e) et un but d’Amine Gouiri (46e), les hommes de Martin Genesio s’emparent provisoirement de la cinquième place du championnat avec 21 points.



Défait pour la cinquième fois de la saison, l’Olympique Lyonnais chute de son côté au dixième rang du classement (14 points) et voit le podium s’éloigner dangereusement puisque les Rhodaniens accusent déjà dix longueurs de retard sur le troisième Lens. Si tout n’est pas à jeter dans la copie rendue par les Lyonnais ce dimanche après-midi au Roazhon Park, Laurent Blanc a pu mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend pour redresser une formation qui n’a plus goûté à la victoire depuis le 3 septembre dernier et un succès facile sur sa pelouse contre Angers (5-0).

Terrier, le tueur

Fortement remanié au coup d’envoi, Laurent Blanc ayant notamment fait le choix de relancer Houssem Aouar au milieu et Jérôme Boateng en défense, et inhabituellement aligné dans un schéma en 3-4-1-2, Lyon a d’entrée fait montre d’un visage bien différent de celui affiché ces dernières semaines sous la direction de Peter Bosz. Bousculée à plusieurs reprises par une formation rennaise en pleine confiance (Gouiri 11e, Wooh 13e, Kalimuendo 20e), les Rhodaniens ont tout même trouvé le moyen de surprendre leur hôte du jour sur leur premier vrai mouvement construit, Alexandre Lacazette (22e, 0-1) bonifiant de la tête un centre parfaitement ajusté par Nicolas Tagliafico.

Tout proche de doubler la mise à deux reprises par l’intermédiaire du revenant Houssem Aouar (26e et 31e), l’OL a logiquement fini par céder juste avant le repos, l’ancien Rhodanien Martin Terrier (37e, 1-1) venant crucifier Anthony Lopes d’une tête subtile à la suite d’un magnifique centre de son capitaine Benjamin Bourrigeaud. Groggys par cette réduction du score somme tout logique, les joueurs de Laurent Blanc ont encaissé un deuxième uppercut juste après le retour des vestiaires, Amine Gouiri (46e, 2-1) profitant de l’apathie défensive de Sinaly Diomandé sur un centre de son partenaire Lorenz Assignon pour donner l’avantage aux locaux.

