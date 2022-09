Football

Ligue 1 - Lens - OL - "Lyon doit arrêter d'être patient avec lui" : Rayan Cherki, le moment de tout casser

LIGUE 1 - Efficace quand il joue, Rayan Cherki est très peu utilisé pour Peter Bosz, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Alors que l'OL patine, le jeune Gone peut-il enfin frayer son chemin dans le onze rhodanien ? Pourquoi ne joue-t-il pas plus ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur son cas. Retrouvez l'émission en intégralité en podcast.

00:08:05, il y a une heure