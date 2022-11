Les tops

Rennes a enfin trouvé la "régularité"

Ad

C'est un très bon début de saison, en terme de points, de jeu et d'objectifs. (...) Et nous on est là, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il reste une deuxième partie de saison qui va être plus difficile, plus longue et plus intense que la première On est plus fort (que l'an dernier), parce que la régularité fait partie des forces d'une équipe." Après son départ poussif, voilà le Stade Rennais lancé vers une grande saison. Vainqueur de Toulouse (2-1) , le club breton va terminer cette première partie d'exercice sur le podium. De quoi avoir de grandes ambitions. En mode montagnes russes l'an dernier, avec un gros creux lors de l'hiver, le Stade Rennais 22/23 est une version plus évoluée, capable d'enchaîner les résultats. Ce qui ravit Bruno Génésio. "."

Ligue 1 Les Monégasques sont en colère : "L'arbitre était pour Marseille" IL Y A UNE HEURE

Le bijou collectif de Lens

C'est une action qu'on prépare bien. Il est extraordinaire. J'ai de la chance car j'arrive lancé, j'ai la chance de bien contrôler le ballon. Gradit me voit arriver donc il met la balle dans la bonne zone (...) franchement je suis très content", a commenté le héros de Bollaert à Prime Vidéo. Le club artésien est allé chercher la victoire face à Clermont (2-1) grâce à un bijou de Seko Fofana. Le capitaine lensois a été à la conclusion d'un superbe mouvement collectif signé Florian Sotoca, Przemysław Frankowski et Jonathan Gradit. Après une course de 50 mètres, le taulier du RLC a coupé le centre à mi-hauteur de Gradit, s'est emmené le ballon avec le pied gauche, avant de tromper Mory Diaw avec une frappe précise. "", a commenté le héros de Bollaert à

La joie des joueurs de Lens, vainqueurs de Clermont Crédit: Imago

A Paris, les "autres" brillent aussi

Certes, Kylian Mbappé a marqué, Neymar s’est distingué d’une ouverture de l’extérieur du pied délicieuse, tout comme Lionel Messi d’une frappe sur le poteau. Mais dimanche, la "MNM" n’a pas irradié de son talent la rencontre entre le PSG et Auxerre (5-0) . Les seconds rôles - tout est relatif - se sont chargés de faire le spectacle. Les latéraux Nuno Mendes (2 passes décisives) et Achraf Hakimi (un but) ont fait la différence, avec le milieu Carlos Soler (un but, une passe). Puis les doublures que sont Renato Sanches et Hugo Ekitike ont enfoncé le clou, en sortie de banc, avec une réalisation chacun, un caviar en prime pour l'ancien joueur de Reims. Le tout sans blessure à déplorer lors de cette 15e journée, côté PSG.

Benzema-Mbappé-Griezmann : une attaque, trois questions

15 journées de qualité

La lutte pour le titre est encore "ouverte", avec seulement cinq longueurs entre le PSG et son dauphin lensois. Celle pour le maintien a encore tout à nous offrir, avec une seconde partie de tableau qui se tient en neuf points. Entre les deux, la course aux places européennes nous réserve autant de suspense. Mais avant d'en savoir plus sur ce que nous réservera cette saison, un constat est implacable : en 15 journées, on s'est régalés ! Du jeu, des matches à suspense, des buts spectaculaires, voilà qui fait du bien. Pourvu que cela continue.

Les flops

De (trop) généreux penaltys

Il n'y avait pas grand-chose à voir lors du match d'ouverture de cette 15e journée entre Lyon et Nice ... hormis deux penalties très (trop ?) généreux accordés par Eric Wattelier. Le premier aux Aiglons, alors que Nicolas Tagliafico pouvait difficilement faire autre chose de son bras sur une frappe à bout portant de Nicolas Pépé. La notion d'intentionnalité, pourtant toujours essentielle à la règle, n'a pas été prise en compte.

En fin de match, l'arbitre de la rencontre a "compensé" en sifflant une faute sur Alexandre Lacazette alors que l'attaquant lyonnais avait entamé sa chute avant même d'être touché par Jean-Clair Todibo... Dommage.

Jean-Clair Todibo et Alexandre Lacazette au duel lors du match opposant Lyon à Nice, le 11 novembre 2022 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Alerte rouges justifiés

On a souvent souligné les exclusions très (trop) sévères depuis le début de saison. Mais les cartons rouges distribués dimanche en milieu d'après-midi ne souffraient d'aucune contestation. Et pour cause : ils sont venus de deux vilains gestes. On a d'abord vu le jeune Lillois Carlos Noom Quomah Baleba, entré en jeu depuis 12 minutes, disputer un duel en mettant… les deux semelles en avant sur Nabil Bentaleb. Puis, du côté de Brest – Troyes, c'est Mama Baldé qui a perdu ses nerfs en se montrant trop viril dans son tête contre tête avec Christophe Hérelle. On le préfère avec sa casquette de buteur, lui qui a marqué sept fois cette saison.

Baticle, la défaite de trop ?

La question se pose depuis plusieurs semaines déjà. Mais cette fois, Gérald Baticle semble vraiment à court de solutions. Le SCO a concédé à Lille sa septième défaite de rang en championnat, et passera la trêve à la dernière place, avec huit points pris et onze revers depuis le début de saison. Dans le Nord, Angers n'a cadré que deux frappes, alors même qu'il a joué plus d'un quart d'heure en supériorité numérique. Surtout, les visiteurs ont encaissé un but à peine croyable, en laissant Tiago Djalo seul au milieu d'une armée de défenseurs. Des signes qui ne trompent pas.

Lorient redescend de son nuage

Les Merlus ne sont plus irrésistibles. Après une série de six victoires de rang qui leur avait permis de grimper sur le podium, les hommes de Régis Le Bris connaissent un coup de mou compréhensible mais flagrant. Accroché dans les derniers instants à Strasbourg dimanche (1-1), le FCL a bouclé un cinquième match de rang sans victoire. Dans cette mauvaise série, Lorient a mené à deux reprises avant d'être rejoint voire renversé, là où le club breton affichait plus de caractère il y a quelques semaines encore. Enzo Le Fée et ses coéquipiers seront au contact des prétendants à l'Europe pendant cette trêve. Mais cette dernière arrive à point nommé.

Régis Le Bris avec le FC Lorient, 2022 Crédit: Imago

Ligue 1 90e+8 : Et l'OM est allé chercher la victoire IL Y A 2 HEURES