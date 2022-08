Les tops

Le coup de pub de Fofana

Si certains de ses prétendants se posaient encore des questions, ils ne doivent plus hésiter en ce début de semaine et vont s'activer dans les prochains jours avant la fermeture du marché des transferts. Seko Fofana n'est pas un joueur comme les autres. Et ça s'est encore confirmé ce samedi soir face à Rennes (2-0). Son but magnifique, son abatage et son état d'esprit ne résument pas toute son influence sur le groupe lensois. C'est un vrai leader. Un patron avec un impact indéniable. Le genre de joueur que toute équipe veut posséder en son sein. A bon entendeur...

Seko Fofana célèbre son but lors de Lens - Rennes au stade Bollaert, le 27/08/2022 Crédit: Imago

Blas, l'impact gagnant

Cette semaine, il avait demandé à ne pas jouer ce match, alors que son avenir n'était pas encore très clair. Mais tout s'est réglé ces derniers jours. Et Antoine Kombouaré ne peut que s'en féliciter, comme tous les supporters nantais. Sur le banc au coup d'envoi, Ludovic Blas a été lancé à la pause. Et sa rentrée, couplée à celle de Mohamed et au replacement d'Evann Guessand à droite, a tout changé. Avec lui, le FCN s'est remis en marche avant. A retrouvé du liant. Et a fait la différence pour l'emporter face à Toulouse (3-1). Le voir au moins une saison de plus à la Beaujoire ne fera que des heureux sur les bords de la Loire.

Nuno Tavares dans les pas de Laurent Blanc

Il a encore eu un peu de déchet dans son jeu. Mais Nuno Tavares signe un joli été pour ses débuts sur la Canebière. Prêté par Arsenal, le défenseur portugais n'en finit plus de s'illustrer. Dimanche, le piston gauche marseillais a inscrit le deuxième but de l'OM à Nice (0-2), histoire de marquer déjà son troisième but de la saison en quatre sorties avec l'OM. Une intégration express qui lui permet d'égaler Laurent Blanc, le seul défenseur avant lui à s'être montré aussi efficace lors de ses premières rencontres avec l'OM sur les 75 dernières saisons.

Auxerre, une défense enfin à la hauteur

Deux victoires de rang, trois matches de suite sans défaite, le soleil plane au-dessus d'Auxerre. Mais la plus grande nouvelle du week-end pour les habitués de l’Abbé-Deschamps, c’est sans doute cette première rencontre achevée sans avoir concédé le moindre but. Contre Strasbourg (1-0), Auxerre a tenu bon après l’ouverture du score de Gaëtan Perrin (29e). D’habitude entreprenante, la formation icaunaise s’est cette fois occupée d’aspirer le Racing dans son camp, ce dernier étant incapable de tromper la défense auxerroise (28e), solide dans le domaine aérien.

Affublé d’un sacré boulet, Benoît Costil n’égalera finalement pas le triste record de Memo Ochoa (33 rencontres de suite avec au moins un but encaissé). L’ancien Bordelais s’arrête à 29, et il tardait à l’international français d’éclipser une série ennuyeuse, auteur par ailleurs d’un arrêt clé sur sa ligne devant Kévin Gameiro (84e).

Les flops

Toko Ekambi, toujours pas ça

C'est peu de dire que Karl Toko Ekambi vit un début de saison compliqué. Après trois matches, il n'a toujours pas marqué et se distingue par sa maladresse. Ce dimanche, à Reims (1-1), il a eu la balle de match au bout du pied dans le temps additionnel. Après une nouvelle prestation ratée, KTE a envoyé un missile dans les tribunes rémoises déclenchant la fureur des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Souvent chahuté, même lorsqu'il tenait Lyon à bout de bras en Coupe d'Europe l'an passé, le Camerounais vit des heures difficiles à l'OL même s'il semble conserver la confiance de son coach.

Terrier, l'option perdante de Genesio

Bruno Genesio avait tenté le coup. Avec l'absence d'Arnaud Kalimuendo (blessé) et les rumeurs de transferts de Gaëtan Laborde, le coach rennais a placé Martin Terrier en pointe. Et s'il avait trouvé le chemin des filets face à Ajaccio (2-1) pour lancer sa saison, l'ancien Lyonnais a sombré sur la pelouse lensoise. Sevré de ballons, trop seul sur le font de l'attaque, il n'a pas eu son rayonnement habituel. On l'a un peu plus vu quand Gaëtan Laborde est rentré. Mais c'était trop tard. Trop peu étant donné son impact énorme lors de la dernière saison.

Mbappé, 0/9

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé a tenté neuf frappes sans marquer un seul but. Particulièrement maladroit face à Monaco, il doit encore se demander comme il a pu achever la rencontre sans inscrire le moindre but en particulier sur ce poteau où le but, vide, était grand ouvert face à lui. S'il a encore créé des occasions par sa vitesse, un joueur de son calibre ne peut se permettre de gâcher autant. Surtout dans un soir où le PSG est autant bousculé

Kylian Mbappé en discussion avec Christophe Galtier lors de PSG - Monaco Crédit: Getty Images

0-13, la sale semaine de Camara

Brest a vécu un immense cauchemar sur sa pelouse face à Montpellier (0-7). Une démission colletive et une fessée d'une rare violence. De telles déculottées sont, fort heureusement, rares dans une carrière. Mais un Brestois en a pris deux en l'espace de huit jours. Le pauvre Mahdi Camara, entré en jeu à la pause, s'est engagé cette semaine avec les Bretons. La semaine dernière, il était encore le capitaine de l'AS Saint-Etienne. Pour son dernier match, à Geoffroy-Guichard, il fut du plus large naufrage des Verts à domicile face au Havre (0-6). 0-13 en huit jours, dure semaine pour Camara...

Brest humilié par Montpellier (0-7) Crédit: Getty Images

