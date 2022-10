Les tops

Clauss, pas maladroit à gauche

Même lui ne se pensait pas capable de cela, à en croire sa réaction amusée au micro de nos confrères de Prime Vidéo. Jonathan Clauss a inscrit son premier but pour l’OM, vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1… du pied gauche, et depuis le flanc gauche, où il suppléait un Nuno Tavares suspendu. L’habituel piston droit phocéen a également délivré deux passes décisives, contribuant au large succès des siens à Angers (0-3) . L’international français a certes admis quelques manques de repères défensifs, mais il a surtout fait fort, à un mois et demi du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Rennes, l'art et la manière

Un contrôle aérien suivi d'une frappe en pivot. Une superbe action à trois. Et, enfin, un double une-deux. Rennes ne s'est pas contenté d' enfoncer Strasbourg à la Meinau . Les hommes de Bruno Genesio ont aussi pris soin d'y mettre la manière. Les trois buts inscrits par Kalimuendo, Terrier et Gouiri sont tout simplement un régal pour les yeux. Dans la justesse technique et la construction de leurs offensives, les Rouge et Noir ressemblent de plus en plus à ceux qu'ils étaient la saison dernière. Et c'est tant mieux.

L'autre Le Bris brille

Vous avez maintenant beaucoup entendu parler de Régis Le Bris , le très en vue entraîneur de Lorient. Mais connaissiez-vous son neveu, Théo ? Le milieu de terrain est lui aussi un Merlu. Pas toujours titulaire, il a peut-être fait basculer sa saison, dimanche, face à Lille. Entré en fin de match alors que son équipe évoluait à dix, celui qui fêtait ses 20 ans la veille a réussi, après un superbe enchaînement sur un ballon aérien, à déborder son vis-à-vis lillois pour aller marquer seul, comme un grand. Et offrir à son oncle un nouveau succès. La famille Le Bris a le vent en poupe.

Ben Yedder, un hat trick pour passer devant Falcao

Et trois qui font 67. Auteur d'un triplé lors du large succès de Monaco face à Nantes, Wissam Ben Yedder s'est offert une marque prestigieuse. L'attaquant tricolore a porté à 67 son total de réalisations avec le club du Rocher, devenant ainsi le buteur monégasque le plus prolifique au XXIe siècle devant un certain... Radamel Falcao.

Bollaert, l'atout maître

Avec ce public-là, c’est beaucoup plus facile. On sait qu’on a une grosse arme, c’est le public", a résumé Brice Samba sur Prime Vidéo. Le genre de détails qui n'en est pas un. Cinq matches, cinq victoires, 15 points pris ! Poussé par son public enflammé dans un stade Bollaert-Delelis en ébullition, le RC Lens se régale dans son antre. Et Lyon, dominé de la tête et des épaules dimanche soir (1-0) , en a fait les frais. Toujours invaincus cette saison en L1 (6 victoires, 3 nuls), les Artésiens, qui ont signé une prestation aboutie face à l'OL, possèdent un atout clef. Et ils s'en délectent pour faire le plein à domicile, comme personne actuellement en L1. "", a résumé Brice Samba sur Prime Vidéo. Le genre de détails qui n'en est pas un.

Les flops

SOS gardiens

La Ligue 1 a toujours été réputée pour la qualité de ses gardiens de but. Mais ce week-end, les portiers du championnat de France ont rencontré plus de difficultés. Kasper Schmeichel (Nice) s'est rendu coupable d'une relance hasardeuse qui a profité au PSG, Yehvann Diouf (Reims) s'est emmêlé les pinceaux au pied et a permis à Wilson Odobert d'égaliser, Lucas Chevalier (Lille) a mal repoussé un ballon et Benoît Costil (Auxerre) a manqué de fermeté sur une frappe d'Islam Slimani. Aïe.

Du gaz lacrymogène au Stadium

Étranges scènes au Stadium, lors du match opposant Toulouse à Montpellier. M. Pignard, arbitre de la rencontre, n'a pas eu d'autre choix que d'interrompre le match en deuxième période. Pourquoi ? Plusieurs joueurs avaient les yeux qui piquaient, en raison de l'utilisation de gaz lacrymogènes dans le secteur du parcage visiteurs, a priori par les forces de l'ordre. Pas commun. Et encore une mauvaise publicité pour la Ligue 1.

Pour Ajaccio, l'éclaircie n'a pas duré

Finalement, l'hémorragie n'est pas stoppée. Vainqueur de son premier match à Brest avant la trêve, après une série de cinq défaites, Ajaccio a rechuté à domicile face à Clermont. Menés, les Corses avaient trouvé les ressources pour égaliser, grâce à Avinel. Mais ils ont finalement flanché en toute fin de match, encaissant deux buts en deux minutes. Pas franchement une bonne nouvelle avant de se rendre à Marseille... et de recevoir le PSG dans trois semaines.

La mauvaise habitude rémoise

Il n'est pas difficile d'identifier l'une des raisons pour lesquelles Reims peine à avancer en Ligue 1. Ces dernières semaines, le club champenois a pris une fâcheuse habitude : boucler ses rencontres en infériorité numérique. Les hommes d'Oscar Garcia ont fini à dix contre onze lors de cinq de leurs six dernières sorties en championnat. A Troyes, c'est Junya Ito qui a été exclu pour une faute grossière et dangereuse, quelques instants seulement après avoir donné l'avantage aux siens. Dommage.

