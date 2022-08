Et le visage de Pablo Longoria se referma. Venu présenter ses nouvelles recrues à la presse, le président de l'OM a été assailli de questions concernant Igor Tudor, dont les méthodes plutôt rudes ne semblent pas vraiment faire l'unanimité . Mardi, président, joueurs et entraîneur se sont ainsi rencontrés pour tenter de mettre les choses à plat et reparti sur de nouvelles base, surtout à l'aube de la nouvelle saison qui approche.

Ad

Ligue 1 Paris, vers un mercato parfait ? IL Y A UNE HEURE

"Une intervention à l’intérieur d’un groupe sportif, c’est quelque chose qui répond à des codes. Normalement, toutes les conversations privées que j’ai avec les gens, je n’en parle pas publiquement, a regretté Longoria. Les choses du vestiaire doivent toujours rester au vestiaire. Essayons de nous rappeler le jour de la présentation d’Igor Tudor. Le message du club n’a pas changé. On a parlé depuis le premier jour de travail, d’exigence et de discipline. Tout le monde doit aller dans la même direction: supporters, joueurs, coach, club. Dans l’ordre hiérarchique, il y a le club, l’entraîneur et les joueurs. Hier (mardi), on a rappelé toutes ces choses."

On a discuté et on a réussi à tout mettre à plat

Convaincu du choix Tudor, le président marseillais a notamment prévenu qu'il fallait "du temps pour s’adapter au changement". "Je pense que le football va évoluer vers un jeu plus physique et plus basé sur la transition. Si on regarde les équipes de haut niveau, celles qui sont physiques finissent par être performantes dans les grands championnats. On voulait prendre cette direction. C’est sûr qu’on ne va pas juger le vrai OM d’Igor Tudor au mois de septembre. C’est un processus. Mais il y a une base de construction, avec un groupe de très bons joueurs", a-t-il ajouté.

De son côté, Jonathan Clauss est lui aussi revenu sur cette discussion nécessaire entre toutes les parties. "C’était une discussion normale, a réagi l'international français. Il y a parfois des incompréhensions, on est tous clairs sur le discours établi par le club. Il y aussi parfois des choses qui titillent mais comme tout est nouveau, que ce qu’on propose sur le terrain est très exigeant, il y a de la fatigue. Ce sont des choses qui font partie du foot, ça se passe comme ça dans tous les clubs. On a discuté et on a réussi à tout mettre à plat." Alors, on oublie tout et on recommence ?

Ligue 1 Alexis Sanchez est-il fini ? IL Y A UNE HEURE