Brest - Lorient : 1-2

Lorient, c'est très sérieux cette histoire. Les Merlus ont remporté un derby breton marqué par des incidents en matinée, dans le centre-ville de Brest entre groupes ultras, face à un Stade Brestois bien limité (1-2) sur la pelouse de Francis Le Blé. Menés au score après le but de Romain Del Castillo (17e), les hommes de Régis Le Bris ont pu compter sur leur serial buteur Terem Moffi (24e, 53e) pour renverser le match. Son doublé propulse le FCL à la 2e place de la Ligue 1, à un point du PSG. Lorient est sur une incroyable série de 6 victoires de rang. Impressionnant.

Ce qu'on en retient : Lorient est candidat à l'Europe. Brest est désormais bon dernier et l'inquiétude est grande pour le SB29, à la dérive.

Angers - Strasbourg : 2-3

Strasbourg la tient enfin ! Seule équipe n’ayant toujours pas goûté à la victoire cette saison après neuf journées, la formation alsacienne a mis fin à cette fâcheuse disette ce dimanche après-midi, à Angers (2-3). Une juste récompense au regard de la belle prestation des visiteurs, qui ont fait la différence grâce à Kévin Gameiro (0-1, 7e), un "CSC" de Miha Blazic (1-2, 33e) et Habib Diallo (1-3, 58e). Adrien Hunou avait égalisé de belle manière (1-1, 11e), avant que Blazic ne se rattrape en fin de match (2-3, 87e) et redonne espoir au SCO. Le Racing a tremblé dans les dernières minutes, mais a tenu jusqu’au bout.

Ce que l’on en retient : Déjà défait à Raymond-Kopa par Brest (1-3) et Reims (2-4), le club de l’Anjou passe encore au travers chez lui face à un mal classé.

Nice - Troyes : 3-2

Nice, la démonstration, puis la frayeur. Les Aiglons de Lucien Favre ont dominé Troyes (3-2) devant leur public de l'Allianz Riviera et fait une bonne opération au classement (ils sont 13es avec 11 points). Lancés idéalement par le but de l'Italien Mattia Viti (2e), les joueurs de l'OGCN ont ensuite enfoncé le clou grâce à Andy Delort sur penalty (37e) et un but de Nicolas Pépé (50e). Tout allait bien jusqu'à la 70e minute et puis les Aiglons ont relâché l'étreinte, concédant deux buts signés Xavier Chavalerin (83e) et Abdu Conte (90e). Sans conséquence sur le résultat final.

Ce qu'on en retient : Si Nice a produit du jeu et proposé un collectif cohérent (mouvements, combinaisons, efforts défensifs), son relâchement en fin de match n'est pas acceptable à ce niveau.

Youcef Atal lors de Nice - Troyes

Clermont - Auxerre : 2-1

Clermont a eu raison de persévérer. Après avoir vu deux buts refusés pour hors-jeu en première période, les Auvergnats ont forcé la décision lors du second acte contre Auxerre (2-1). Coup sur coup, Saîf-Eddine Khaoui (1-0, 55e) et Grejohn Kyei (2-0, 58e) ont fait vibrer Gabriel-Montpied et assommé les Icaunais. Jubal a certes réduit l’écart en fin de match (2-1, 90e+2), mais les Bourguignons ont globalement été trop timorés pour espérer mieux

Ce que l’on en retient : Le geste d’humeur de Jean-Marc Furlan, expulsé en fin de match et qui a dégoupillé en adressant un vilain geste en direction des tribunes clermontoises.

