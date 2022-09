Les supporters lyonnais vont être ravis : leur capitaine se porte mieux. Ce mardi, dans une interview accordée à OL TV, Alexandre Lacazette a donné de ses nouvelles, suite à son opération subie aux cordes vocales durant cette trêve internationale.

"Ça s’est bien passé, je pense que ça s’entend à ma voix, a confié le numéro 10. Je ne l’ai pas récupérée entièrement mais je me sens beaucoup mieux. J’ai été opéré mercredi et depuis je devais faire attention à ne pas trop parler. Je me suis entraîné un peu en individuel, et j’ai repris aujourd’hui avec le groupe. Le docteur m’avait dit que, malgré l’opération, je pouvais m’entraîner normalement et que je serai apte pour la reprise du championnat."

Lacazette est opérationnel pour le déplacement à Lens dimanche

L'attaquant avait un polype, ce qui lui posait des problèmes depuis le début de cette saison 2022-2023 dans la mesure où cela l'avait rendu aphone. L'ancien pensionnaire d'Arsenal en a également profité pour revenir sur le début d'exercice des siens, actuels sixièmes du classement du championnat de France et qui restent sur une série de trois défaites consécutives.

Cette saison va pouvoir se poursuivre tranquillement le concernant. Le choix de programmer cette opération pendant la trêve internationale fait qu'il ne manquera aucun match, malgré sa convalescence ayant suivi cette opération chirurgicale. Ce dimanche soir à 20h45, Peter Bosz pourra compter sur lui, à l'occasion du déplacement des Gones sur la pelouse de Lens, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

