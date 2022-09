Quelques pistes anglaises dont Nottingham, une opportunité en Espagne avec le Betis. Les rumeurs concernant Houssem Aouar n'ont pas été nombreuses cet été. Les offres encore moins. Pourtant, cela semblait acté depuis de longues semaines : le milieu formé dans le Rhône allait quitter son club de cœur. Raté.

Quand l'offre était suffisante, le standing du club intéressé ne l'était pas aux yeux du joueur. Quand l'opportunité l'attirait, l'OL n'y a pas trouvé son compte financièrement. Voilà comment grossièrement résumer la situation. La cote d'Aouar a chuté en même temps qu'il a cessé de progresser ces dernières années. Résultat, le voilà reparti pour une saison à Lyon. Sa dernière, alors que son contrat expirera l'été prochain ?

C'est le sens de l'histoire. Ou c'était ? Selon Footmercato, Lyon souhaite proposer une prolongation de contrat de deux ans à son poulain, qui se montrerait convaincant à l'entraînement. Manœuvre de l'entourage du joueur ou réelle volonté du club, au fond, qu'importe. Car les deux parties vont devoir cohabiter ces prochains mois. Et si ce n'est peut-être plus totalement un mariage d'amour, cela pourrait en être un de raison.

30 minutes depuis le début de saison

Rembobinons un peu. Aouar n'a eu droit qu'à 30 minutes de jeu depuis le début de saison en Ligue 1. C'était lors de la première journée contre Ajaccio, match qu'il avait démarré comme titulaire avant d'être sacrifié suite à l'expulsion d'Anthony Lopes. Depuis, plus rien. Un néant justifié par Peter Bosz début septembre, à deux jours d'entamer, à Lorient, une série de deux défaites de suite en championnat.

"Ce sont toujours des raisons différentes, expliquait le Néerlandais au sujet d'Aouar et Sinaly Diomandé. Houssem et Sinaly s'étaient blessés. Pour moi, ils n'étaient pas prêts pour entrer dans le groupe. Faire un ou deux entraînements après avoir été hors du groupe pendant une ou deux semaines, cela peut être une raison…"

Et l'ancien coach de l'Ajax de préciser : "Si un joueur est occupé avec un transfert, je le laisse aussi en dehors. Il y a différentes raisons. Il faut être à 100% physiquement mais aussi dans la tête pour être intégré au groupe." Aouar semble désormais réunir ces deux critères, puisqu'il a fait son retour dans le groupe lors du déplacement à Monaco dimanche dernier, tout en ayant acté qu'il ne partirait pas pour le moment. Reste une dernière question : l'OL a-t-il besoin de lui ?

Spoiler : tout porte à croire que oui, à commencer par la situation de son club. Lyon reste sur deux défaites de rang et peine à convaincre dans le jeu. Difficile, dans ces conditions, de ne pas au moins envisager quelques changements. Ce qui nous amène directement à la question de ses concurrents dans l'entrejeu.

Cinq concurrents qui cumulent…une passe décisive

Sans compter le jeune Mohamed El Arouch, ils sont désormais six à prétendre à trois places dans le 4-3-3 de Peter Bosz : Aouar, donc, mais aussi Tolisso, Caqueret, Lepenant, Faivre et Reine-Adélaïde. Tolisso a clairement fait comprendre qu'il préférait occuper le poste de sentinelle. Les autres, même si Lepenant peut être considéré comme la doublure de l'ancien Bavarois devant la défense, sont des potentiels concurrents pour ce poste de numéro 8. Mais aucun ou presque n'est indiscutable sur ce qu'il a montré depuis la reprise.

Caqueret n'est pas loin de l'être, mais son apport dans les 30 derniers mètres est quasi inexistant. Lepenant continue logiquement d'apprendre, et joue déjà bien plus qu'espéré. Faivre n'a retrouvé ni sa consistance ni sa créativité brestoise. Reine-Adélaïde, lui, n'a pas franchement convaincu lors de ses dernières entrées, et a été remplacé à la pause lors de sa dernière titularisation, fin août contre Reims.

Au-delà des états de forme de chacun, c'est bien la question des profils qui se pose. Si Tolisso joue plus bas, l'OL a besoin d'un relais entre son milieu de terrain et son attaque, d'un joueur pour compléter le triangle entre Lacazette et Tetê ou Toko-Ekambi. C'était Paqueta, ce ne peut être Caqueret - on l'a bien vu à Monaco -, et ce n'est pas encore Faivre.

Si Aouar est perfectible dans bien des domaines, dont la frappe de balle, il incarne ce rôle, dans un système qui colle très bien à son profil. Huit buts et quatre passes décisives la saison dernière, le même bilan la saison précédente : même depuis qu'il est en difficulté, le joueur de 24 ans sait être décisif. A titre de comparaison, ses cinq concurrents pèsent… une passe décisive en sept matches cette saison, à savoir celle de Faivre contre Angers. Il semble qu'il y a un peu de place pour Aouar…

