Le sujet est maintenant devenu presque un incontournable des conférences de presse. "On va se déplacer en bus, même si les organismes sont fatigués. C'est proche de chez nous, on sera très bien dans notre bus", a dit le technicien au micro de PSG TV vendredi. Le déplacement à Reims pour la 10e journée de championnat (environ 150 kilomètres) se fera donc en car et non en avion comme l'a fait le club parisien la saison dernière.

Evidemment, la déclaration a ravivé des souvenirs encore frais. Le 5 septembre, sa plaisanterie sur l'hypothèse que l'équipe se déplace "en char à voile" avait déclenché de vives critiques, jusqu'au gouvernement, contre le manque de conscience écologique supposé du club et de son entraîneur. Galtier avait plaidé "l'humour mal placé" mais insisté sur le fait qu'il faisait "très attention" personnellement à privilégier dans ses déplacements le train à l'avion.

Le déplacement à Reims intervient trois jours après le déplacement à Lisbonne en Ligue des champions et quelques jours avant la réception au Parc des Princes des Portugais.

