Pablo Longoria tient son bras droit. Et ça va sûrement donner le sourire à plus d'un fan marseillais. L'Olympique de Marseille a officialisé ce samedi l'arrivée de Javier Ribalta. L'Espagnol rejoint le club phocéen en tant que directeur du football. Avec une mission : "", précise le communiqué de l'OM , qui explique que David Friio passe lui de directeur technique à directeur sportif et fera le lien entre la direction et le groupe pro.