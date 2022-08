Verra-t-on le vrai Messi ?

Sa première année en L1 a laissé tout le monde sur sa faim. Mais Leo Messi avait des circonstances atténuantes. Il lui a fallu quitter le Barça à contrecœur, découvrir un nouveau club pour la première fois de sa carrière, s'adapter à un autre championnat sans y avoir été préparé… Tant de difficultés qui expliquent en partie pourquoi la Pulga a été si éloignée de ses standards avec 5 petits buts en L1 et malgré ses 14 passes décisives. Avec un an d'expérience au PSG et une préparation complète, l'Argentin semble dans de meilleures conditions pour exprimer la plénitude de son talent, à l'image de sa performance face à Nantes lors du Trophée des champions . C'est du moins ce que tout le monde attend de l'homme aux sept Ballons d'Or.

Un bon départ, tout ce qui manque à Monaco ?

L'ASM est le seul club avec celui de la capitale à avoir terminé systématiquement sur le podium ces deux dernières saisons. Impressionnante dans le sprint final, elle aurait pu viser plus haut sans une première moitié de championnat mitigée à chaque fois. Les Monégasques savent ce qu'ils doivent corriger mais la tâche est délicate. Il faudra gérer le départ d'Aurélien Tchouaméni, le 3e tour préliminaire et un éventuel barrage en C1, et un calendrier franchement indigeste pour commencer (Strasbourg, Rennes, Lens, Paris, Nice et Lyon dans les 7 premières journées). Mais s'ils y parviennent, les hommes de Philippe Clément pourront encore rêver de podium. Voire mieux…

Lyon, enfin à la hauteur de ses ambitions ?

C'est peu de dire que l'OL a beaucoup à se faire pardonner auprès de ses supporters après avoir terminé à une 8e place indigne de son rang la saison passée. Mais qu'il ne soit pas européen pourrait devenir un mal pour un bien. Totalement focalisée sur le championnat, boostée financièrement par l'arrivée de son futur actionnaire majoritaire John Textor, renforcée sportivement (Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico…), revigorée par une nouvelle vague de jeunes emmenée par Maxence Caqueret et Castello Lukeba, l'équipe de Peter Bosz peut légitimement viser le podium. Si elle ne se plombe pas toute seule comme l'an passé.

Rester sur le podium, mission impossible pour l'OM ?

La saison qui suit une qualification pour la Ligue des champions est souvent difficile pour l'OM. Sur les trois derniers cas, le club phocéen n'a jamais fait mieux qu'une cinquième place. L'exercice à venir permettra-t-il d'inverser la tendance ? Rien n'est moins sûr. Avec la démission surprise de Jorge Sampaoli, un mercato pas vraiment en adéquation avec son statut de qualifié en C1 et une ambiance plutôt tendue depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Igor Tudor, Marseille traverse un été assez inquiétant dans l'optique de figurer encore sur le podium au printemps prochain. Il lui faudra le boucler sur une note plus positive pour espérer confirmer son rang de dauphin de la saison passée.

Rennes, Nice : et si on visait plus haut qu'un top 5 ?

Ils ont pu rêver du podium la saison passée avant de déchanter à l'heure du verdict. Rennes et Nice ont cependant su terminer dans le Top 5 et se sont donnés les moyens de faire au moins aussi bien. Le club breton a conservé cette force de frappe offensive incarnée par le duo Terrier-Laborde tout en renforçant sa défense (Arthur Theate, Joe Rodon, Steve Mandanda). De leur côté, les Aiglons ont su convaincre Lucien Favre de retrouver un banc qui lui avait réussi à l'image de sa troisième place en Ligue 1 en 2017. De quoi, pour Rennes comme pour Nice, donner du crédit à leur candidature dans la course au podium.

Lille, outsider en devenir ou gros flop en perspective ?

C'était il y a seulement un an, mais l'époque où Lille attaquait le championnat dans le costume du tenant du titre paraît déjà bien loin. Le LOSC n'a pas su confirmer, échouant à la 10e place du classement au terme d'un exercice bien tristounet malgré sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Rentrer dans le rang est une lame à double tranchant. Les Dogues, désormais dirigés par Paulo Fonseca et renforcés par Mohamed Bayo, avancent masqués et cela peut être un atout pour retrouver les hauteurs du classement. Mais un secteur défensif affaibli par les départs de Sven Botman, Zeki Celik et Xeka peut aussi limiter leurs ambitions dans cette optique.

Strasbourg, Lens, Nantes : plus dure sera la confirmation ?

Trois clubs qui ont en commun de sortir d'une saison aboutie. Strasbourg, Lens et Nantes ont su allier le jeu et les résultats pour se faire une place méritée dans la première moitié du classement. Y rester, voire grimper encore plus, ce sera leur défi de la saison. Il semble davantage dans les cordes des Strasbourgeois, vraisemblablement moins impactés par les départs durant ce mercato. Les Lensois ont dû se résoudre à laisser filer Jonathan Clauss et Cheick Doucouré tandis que les Nantais ont perdu Randal Kolo Muani et seront également engagés sur le front européen. Leur mission s'annonce plus compliquée. Mais pas impossible.

Il règne sur le classement des buteurs de Ligue 1 depuis quatre ans, et sa décision de prolonger au PSG le place automatiquement comme le grand favori à sa propre succession. Kylian Mbappé, également meilleur passeur du championnat au printemps dernier, n'est cependant pas sans rival pour le titre de meilleur artificier de l'Hexagone. Il y a toujours Wissam Ben Yedder, qui l'a longtemps menacé la saison passée. Il y a aussi Martin Terrier, désireux de confirmer son éclosion de l'an dernier (21 buts). Il y a désormais Alexandre Lacazette, de retour à l'OL. Et Jonathan David, Lionel Messi, Neymar, Andy Delort… De quoi pimenter le défi pour Mbappé. Justement, il adore ça.

Moins de chahut en tribunes, c'est trop demander ?

C'était le gros point noir de la saison passée. Le retour tant attendu du public dans les stades s'est aussi traduit par une multiplication de violences dans les tribunes et toutes les conséquences que cela a entraîné. Il y avait sûrement un excès d'excitation chez certains après le confinement et des dispositifs de sécurité difficiles à relancer après le huis clos. La question est de savoir si tout rentrera dans l'ordre cette saison. Les récents incidents en marge des matches amicaux opposant Nice au Torino et Rennes à Aston Villa n'incitent pas forcément à l'optimisme. Mais pour le bien de la Ligue 1, il est urgent de mettre un terme à ce type de débordements.

Quatre descentes : après Bordeaux et Sainté, y a-t-il un gros pour trembler ?

C'est l'occasion de rappeler que la Ligue 1 reprend sans deux de ses membres historiques, Bordeaux et Saint-Etienne, relégués à l'issue de la saison passée. Aussi que les 20 clubs de l'élite sont à l'aube d'un exercice particulier, puisqu'il verra quatre formations descendre automatiquement à l'échelon inférieur au printemps prochain. De quoi imaginer d'autres places fortes du championnat en danger ? Pas forcément. Aucune ne connaît des signes d'inquiétude aussi forts que ceux qui accompagnaient Bordeaux et Saint-Etienne. Ce sont plutôt les "petits" qui peuvent s'en faire. Ceux pour qui le maintien est l'unique objectif. Car il sera fatalement plus difficile à assurer cette année.

