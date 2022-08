"Il n'y a aucun malaise" entre Kylian Mbappé et Neymar au PSG, a assuré vendredi l'entraîneur qui considère comme un "épiphénomène" l'incompréhension entre les deux stars quant au choix du tireur de penalty, samedi dernier contre Montpellier (5-2). Le "penaltygate" a beau être derrière les Parisiens depuis quelques jours, après la remise en place des choses par Luis Campos , les conférences de presse du PSG ne sont pas épargnées par les questions attenantes à la première petite polémique du Paris Saint-Germain de Christophe Galtier.entre Kylian Mbappé et Neymar au PSG, a assuré vendredi l'entraîneur qui considère comme unl'incompréhension entre les deux stars quant au choix du tireur de penalty, samedi dernier contre Montpellier (5-2).

"On s'est rapidement vus le lendemain pour aplanir tout ça, pour se dire ce qu'on avait à se dire entre nous", a relaté Galtier. "On a eu une semaine très agréable dans le travail, les uns et les autres ont bien travaillé, j'ai apprécié toutes les séances de cette semaine et cet épiphénomène a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain de notre rencontre", a-t-il certifié.

Près d'une semaine donc après que Neymar ait décidé de prendre à son compte un second penalty accordé au PSG lors du match contre Montpellier, les journalistes ont questionné l'entraîneur parisien sur l'identité du tireur numéro 1 désormais. Jusqu'ici, Kylian Mbappé était le buteur tout désigné de l'armada parisienne. Mais depuis son échec sur le premier penalty face à Montpellier, le champion du monde n'est plus forcément l'option principale.

Les stats en faveur de Neymar

“Cela peut être Messi ou aussi Ramos”, a rappelé Christophe Galtier. Car derrière lui, Neymar se fait pressant et les statistiques parlent aujourd'hui pour le Brésilien : 46 penalties convertis sur les 52 derniers tirés. Une performance qui pourrait le faire grimper d’un rang dans la hiérarchie des tireurs, si d’autres ne se mêlaient pas à la bagarre, malgré eux.a rappelé Christophe Galtier.

En situation de match, c'est à mes joueurs d'être très intelligent et de savoir quand s’effacer

L’entraîneur parisien n’est pas dupe. “Il y a ce que je souhaite dans la préparation du match et qui doit être respectée, et il y a la réalité du match et du moment. C’est important pour nos attaquants de marquer des buts pour garder de la confiance. En situation de match, c'est à mes joueurs d'être très intelligent et de savoir quand s’effacer ou offrir un penalty en cadeau pour qu’un partenaire puisse gagner en confiance”, a ajouté le technicien.

Car dans l’esprit de Galtier, malgré une abondance de stars, c’est désormais le collectif qui prime. Quant à savoir qui sera le prochain tireur de penalty en cas de faute dans la surface contre Lille dans quelques jours, Christophe Galtier s’est montré on ne peut plus flou, avec une touche d’ironie : “Les joueurs le sauront”.

