Aux Marseillais qui pensaient passer un été serein, Jorge Sampaoli serait sur le point de leur rappeler qu'à Marseille, rien n'est jamais acquis, et qu'avec lui non plus. Selon les informations de plusieurs médias, dont L'Equipe et la Provence , l'entraîneur argentin, qui a mené le club à la deuxième place du classement la saison dernière, serait sur le départ.