Le défenseur champion du monde français Adil Rami a prolongé d'un an son contrat avec Troyes (L1), a annoncé vendredi le club champenois dans un communiqué. "Je suis très heureux de poursuivre l'aventure à l'ESTAC, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée. Je suis fier de continuer à partager mes valeurs et mon expérience au sein du club et me sens prêt à relever les défis qui m'attendent", explique le défenseur central de 36 ans.

L'ancien joueur de Lille et Marseille était arrivé à Troyes l'été dernier pour se relancer dans le championnat français. Il avait disputé 17 rencontres de championnat et inscrit 3 buts au cours d'une saison durant laquelle il a été blessé à plusieurs reprises. Mais son vécu, sa personnalité et ses qualités sur le terrain ont fait d'Adil Rami, qui avait même récupéré le brassard de capitaine en janvier, un pion essentiel de l'ESTAC.

"Depuis qu'il est arrivé au club, Adil a répondu aux attentes de tous et s'est montré exemplaire sur et en dehors des terrains, apprécie le directeur sportif François Vitali. Son professionnalisme, son expérience du plus haut niveau et son leadership ont grandement contribué au maintien de l'équipe en Ligue 1 la saison passée." Troyes débutera son deuxième exercice consécutif dans l'élite sur la pelouse de Montpellier, le dimanche 7 août prochain (15h).

