Football

Ligue 1 - Mercato - Paris Saint-Germain - Mauro Icardi libéré, Leandro Paredes enlisé : où en sont les prêtés du PSG ?

TRANSFERTS - Le PSG a prêté de nombreux joueurs aux quatre coins de l'Europe, afin de tenter de les relancer sur le plan sportif et de rehausser leur valeur marchande. Pour beaucoup d'entre eux, tout ne se passe pas comme prévu. Pour d'autres, comme Mauro Icardi, la situation est plus encourageante. Mercredi Mercato est à retrouver en intégralité en podcast. (Réal. : H. Hiault et Q. Guichard).

