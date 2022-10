POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Kylian Mbappé (PSG) : le raté de l’année, certes, mais aussi un doublé pour le "génie français" sur la pelouse d’Ajaccio (3-0). Sans oublier sa sublime talonnade pour permettre à Lionel Messi d’inscrire l’un des plus beaux buts de cette journée.

Lionel Messi (PSG) : doublé pour Kylian Mbappé, et doublé de passes décisives pour "La Pulga" face à Ajaccio (3-0). L’Argentin, absent lors du Classique remporté face à l’OM (1-0), a également fêté son retour avec un but après avoir dribblé le gardien adverse.

Lionel Messi trouve Kylian Mbappé avant de marquer lors du match entre Ajaccio et le PSG Crédit: Getty Images

Alexandre Lacazette (OL) : Laurent Blanc, qui a décroché sa première victoire avec l’OL à Montpellier (2-1), peut remercier son capitaine. Passeur décisif pour Houssem Aouar, l’ancien d’Arsenal a offert les trois points aux siens en toute fin de match grâce à un superbe enchaînement.

Seko Fofana (Lens) : Lens a encore gagné à Marseille (1-0), et Fofana a encore réalisé un très gros match sur la pelouse du Vélodrome. Seul joueur nordiste à surnager en première période, il a mené les siens à la victoire lors du second acte grâce à son leadership et son envie de tous les instants.

Amine Gouiri (Rennes) : quatre buts pour ses quatre dernières sorties en Ligue 1, Amine Gouiri a définitivement oublié son timide début de saison. L’ancien Lyonnais aurait même pu s’offrir un doublé face à Angers (2-1) sans la vigilance de Bernardoni.

Rennes fête le but de Gouiri contre Angers Crédit: Imago

Romain Del Castillo (Brest) : impliqué sur les trois buts brestois face à Clermont (3-1), l’ancien Rennais a été brillant ce dimanche. Mention spéciale à sa délicieuse passe décisive de l'extérieur du pied pour Le Douaron.

Stéphane Diarra (Lorient) : muet depuis le début de saison, Diarra a débloqué son compteur au meilleur des moments pour les Merlus sur la pelouse de Troyes (2-2). Il n’a cessé d’apporter le danger sur son couloir par ses percussions et ses centres.

Lebo Mothiba (Strasbourg) : trente minutes. C’est le temps qu’il aura fallu à l’attaquant alsacien pour ramener Strabourg à la hauteur de Toulouse dimanche (2-2). Buteur quelques minutes après son entrée en jeu, c’est lui qui est indirectement à l’origine du penalty qui offre le nul aux siens.

Alban Lafont (Nantes) : face à Gaëtan Laborde puis Ross Barkley, il a longtemps écoeuré les joueurs niçois, avant le penalty de l’égalisation en toute fin de match. Son jeu au pied a également été des plus précieux. Il est expulsé au coup de sifflet final pour protestation.

François Letexier lors de Nice - Nantes Crédit: Imago

Angel Gomes (Lille) : orphelin de Benjamin André, l'entrejeu lillois a pu compter sur la partition XXL de l'ancien milieu de Boavista. Il a été le métronome du LOSC face à Monaco (4-3), orientant le jeu et initiant toutes les offensives des Dogues.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 12E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Kylian Mbappé (PSG) Lionel Messi (PSG) Alexandre Lacazette (OL) Seko Fofana (Lens) Amine Gouiri (Rennes) Romain Del Castillo (Brest) Stéphane Diarra (Lorient) Lebo Mothiba (Strasbourg) Alban Lafont (Nantes) Angel Gomes (Lille)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

