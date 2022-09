Les Pailladins ont encore joué avec le feu mais s'en sont sortis cette fois. Montpellier a arraché une victoire dans le temps additionnel face à Strasbourg, samedi, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (2-1). Si Arnaud Nordin avait vite ouvert le score (17e), les Héraultais n'ont pas enfoncé le clou ensuite et les Alsaciens ont égalisé en fin de match par Habib Diallo (86e). Le MHSC a toutefois su réagir très vite et obtenir un penalty transformé par Téji Savanier (90e+5). Il repart de l'avant alors que le RCSA, qui court toujours après un premier succès, plonge dans le doute.

Ce sont deux équipes nettement amoindries qui se sont présentées sur la pelouse ensoleillée de La Mosson. Cela ne les a toutefois pas empêchées de tout de suite chercher à se projeter rapidement vers l'avant. A l'aise sur les côtés, les Montpelliérains ont enchaîné les corners et mis la pression sur Matz Sels et sa défense positionnée en zone, mais défaillante dans son placement. Strasbourg a répondu avec un surprenant centre-tir de Ronaël Pierre-Gabriel venu de la droite que Jonas Omlin a dû repousser in extremis sur sa ligne (11e).

Strasbourg perdu en défense

Après cette frayeur, le MHSC est revenu à la charge, a obtenu un autre corner sur lequel Elye Wahi, seul au second poteau, n'a pas réussi à convertir une double occasion (15e). Sur le suivant dans la foulée, Jean-Eudes Ahoulou, sous pression, a dévié le ballon de la tête sur le poteau gauche de son propre gardien (16e). La sanction a logiquement fini par tomber quelques secondes plus tard avec un corner à droite de Savanier et une superbe tête décroisée au premier poteau de Nordin qui a fini sous la barre (1-0, 17e).

Montpellier avait déjà récemment vite ouvert le score face à Lille (1-3) et à Angers (2-1) avant de s'incliner. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont retombés dans leurs travers en reculant de nouveau mais ils n'ont pas tremblé face à des Strasbourgeois frustrés, incapables de combiner et maladroits à l'image de Diallo, très longtemps décevant (43e). Nicolas Cozza a même cru signer le but du break de près après un coup franc de Savanier prolongé de la tête par Nordin, mais il était hors-jeu comme l'a signalé le VAR (45e+1).

Montpellier à réaction

Les Alsaciens sont restés inoffensifs en seconde période et c'est même Sels qui a dû repousser in extremis un centre rasant très dangereux de Wahi, parti en contre sur la droite (61e). Malgré tout, les hommes de Julien Stéphan ont eu le mérite de ne pas renoncer. Ils ont obtenu un corner, provoqué un cafouillage dans la surface adverse et Diallo, servi en retrait dans l'axe, a pu placer sa volée du gauche au fond des filets (1-1, 86e).

Le RCSA, qui n'a toujours pas gagner cette saison, semblait se diriger vers un quatrième match nul de suite. Sauf que les Pailladins ont subitement réagi. L'entrant Khalil Fayad a placé une belle tête sur la transversale (90e+1). Egalement sorti du banc, Valère Germain a alerté Sels mais aussi été bousculé par Jean-Ricner Bellegarde dans la zone de vérité. Malgré la pression et la tension de ces ultimes instants, Savanier n'a pas tremblé et trompé le gardien belge (2-1, 90e+5). Au courage, le MHSC s'en sort face à un RCSA à qui rien ne sourit cet été et qui tentera de profiter de la trêve internationale pour corriger ses maux puis sortir de la zone rouge.

