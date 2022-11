De 0-2 à 2-2, avec une égalisation à une minute du terme : sur le papier, la dernière rencontre du FC Nantes avant la trêve imposée par la Coupe du Monde avait de quoi satisfaire Antoine Kombouaré. Mais ce ne fut pas le cas. Le contenter, alors ? Non plus. A peine le coach des Canaris a-t-il évoqué un "soulagement", après le match nul arraché par les siens face à l'AC Ajaccio dimanche (2-2).

Ad

"Aujourd'hui, on a gagné un point. On n'est pas passé loin de la correction, a-t-il rappelé dans des propos relayés par l'AFP. On a joué 15 mn, on a produit du jeu, et après les deux premiers contres d'Ajaccio, on s'est perdu, on n'a plus voulu du ballon (...). On mérite de revenir, mais ce n'est pas un bon match. Il faut qu'on se remette tous en question".

Ligue 1 Angers largué, les autres resserrés : Ça bouge dans le bas de tableau IL Y A 3 HEURES

"Quel que soit le résultat, cela amènera à la fin de Didier Deschamps"

Si les Canaris ont fini fort, tout n'a effectivement pas été parfait, loin de là, comme en témoigne le seul tir cadré de la première période, face à un promu qui va certes mieux qu'il y a quelques semaines, mais qui lutte pour son maintien. Le tout à l'image d'une première partie de saison globalement compliquée, et surtout terriblement irrégulière.

C'est à cause de la Coupe d'Europe

"C'est à cause de la coupe d'Europe, a assuré le Kanak. On a du mal à redescendre de notre nuage. On pense que le fait d'être qualifié en Ligue Europa, ça suffit pour faire peur aux adversaires en Ligue 1 et pour gagner les matches". Les résultats du FCN dans les rencontres suivant un match de Ligue Europa confirment ces propos : les Canaris n'ont gagné qu'une fois et pris cinq points en six matches dans ces conditions.

"Les deux grosses satisfactions, c'est qu'on est costaud mentalement, et le public. Je suis reconnaissant envers ce public qui nous pousse, qui nous aide, qui ne nous lâche pas. A leur place, je serais rentré à la maison depuis longtemps", a insisté l'ancien coach du PSG. Un public dont Nantes aura bien besoin à la reprise. Car au-delà d'une soirée européenne qui s'annonce formidable face à la Juventus fin février, les Canaris auront un maintien à assurer.

"C'est un week-end inédit dans l'histoire du football"

"Aujourd'hui on a 13 points, c'est catastrophique. J'ai honte (...). En deuxième partie de saison, on n'aura plus d'excuse. L'objectif aujourd'hui c'est le maintien. Il ne faut pas se voir trop beau". Sans l'égalisation in extremis de Moses Simon, Nantes aurait d'ailleurs passé Noël dans la position d'un relégable. Après 15 journées, le FCN, qui n'a gagné aucun de ses quatre derniers matches, a encore tout à faire.

Ligue 1 Ekitike, enfin : "Ça me délivre, même si je n’aime pas dire ce mot" IL Y A 4 HEURES