C'est un vent nouveau qui souffle à l'Olympique Lyonnais depuis le début de semaine. Un doux condensé de nouveautés, sérénité et sourires retrouvés. Au point de presque oublier qu'il découle d'une série de mauvais résultats (4 défaites et 1 nul lors des 5 derniers matches), un entraîneur remis en cause publiquement par l'un des leaders du vestiaire (Alexandre Lacazette) et un public qui a lourdement contesté son équipe et sa direction vendredi dernier. Sans oublier, évidemment, une vente qui tarde mais devrait bien se concrétiser. Mais aujourd'hui, tous les regards sont ailleurs, tournés vers celui que tout le monde imagine, ou plutôt a envie d'imaginer, comme le sauveur : Laurent Blanc. Nommé en remplacement du tant décrié Peter Bosz, dont la philosophie "n'était visiblement pas comprise par tout le monde" dixit Lacazette, le "Président" va devoir redresser la barre d'un bâteau à la dérive, déjà relégué à 9 points du podium. Peut-il y parvenir tout seul ? Certainement pas.

Inutile de le cacher. Tout le monde est curieux (nous les premiers) de voir, ou plutôt revoir, Laurent Blanc sur un banc de Ligue 1. Qui plus est sur celui de l'OL. Six ans loin de l'Hexagone, ça fait long. "Même si je n'étais pas en poste, je ne m'étais pas tenu très éloigné du football. Je peux vous certifier que j'ai vu beaucoup de matches. Le football évolue, il y a une tendance sur les évolutions des systèmes notamment. J'ai vu jouer Lens, qui joue très bien. Mais ma vision du football n'a pas changé d'un iota", a-t-il assuré lors de sa conférence de presse. Le football, lui, a toutefois bien évolué depuis. Même si à Lyon, parfois, le temps semble figé, avec un président omniprésent et un fonctionnement qui peut questionner.

Aux sénateurs de prendre leurs responsabilités

Mais revenons au terrain. Avec la venue de Blanc, tout le monde repart de zéro. Titulaires, remplaçants et placardisés. " Lors des séances des premières semaines, il n’y a pas de statut, chacun veut gagner sa gâche, même si cela change après (...) Mais au départ, les cartes sont rebattues, ceux qui ne jouaient pas vont se donner à fond pour essayer de reconquérir une place et séduire le coach. Les titulaires vont se donner à 100%", a confirmé l'ancien gardien Nicolas Puydebois dans l'émission lyonnaise "Tant qu’il y aura des Gones".

Si les divers Jérôme Boateng et Houssem Aouar pourraient être relancés, par exemple, c'est toute une équipe qui va devoir élever son niveau de jeu. D'abord sur le plan technique, où les erreurs ont été manifestes depuis trop de semaines. Mais également sur celui de la personnalité. Trop fragile, trop fiable, l'OL s'écroule à la moindre difficulté sans sourciller. C'est surtout aux joueurs de réagir et montrer un tout autre visage pour sortir de cette crise. Laurent Blanc, qui en est conscient, a déjà lancé un message dans ce sens. Lui a un certain champ d'action, mais il demeure limité.

"Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs fixés, ils sont assez grands pour savoir qu'il faut être plus performant", expliquait-il en conférence de presse lundi. Les sénateurs du groupe, comme Anthony Lopes ou les revenants Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, devront guider la révolte. "Ceux qui arriveront à nous sortir de cette passe sont les joueurs confirmés. Je vais m'appuyer sur eux", prévenait le nouveau technicien lyonnais, qui sait que travailler en profondeur en arrivant en cours de route n'est jamais simple, voire impossible.

Lyon, c'est une équipe de sénateurs, la plus fair-play du Championnat, déplorait Sydney Govou à Ça peut arriver d'être dépassé à Lens (0-1), mais depuis trois ans, l'OL connaît les mêmes problèmes, perd tellement de matches par manque d'intensité... C'est un système à revoir, de la façon de parler aux joueurs, de leur faire signer les contrats... Je sais que c'est dur à entendre pour des mecs qui sont là depuis trop longtemps." , déplorait Sydney Govou à L'Equipe la semaine passée.."

Aux dirigeants de faire les bons choix

des erreurs" ces dernières années, bien qu'en rejetant une grande partie de la faute sur les épaules Juninho, son ancien directeur sportif, accusé d'avoir préféré Rudi Garcia à Laurent Blanc à l'époque. Mais si l'OL n'a plus remporté le moindre titre depuis 2012, ce n'est probablement pas le fruit du hasard. La succession de mauvais choix un peu plus, au point de mener à l'absence de toutes les Coupes d'Europe. De Génésio à Sylvinho, de Garcia à Bosz en passant par le recrutement et la politique générale : une remise en question s'impose. Vincent Ponsot, directeur du football, et Bruno Cheyrou, directeur du recrutement, peinent à convaincre les supporters, dont le Lundi, Aulas n'a pas caché avoir lui aussi commis "" ces dernières années, bien qu'en rejetant une grande partie de la faute sur les épaules Juninho, son ancien directeur sportif, accusé d'avoir préféré Rudi Garcia à Laurent Blanc à l'époque. Mais si l'OL n'a plus remporté le moindre titre depuis 2012, ce n'est probablement pas le fruit du hasard. La succession de mauvais choix un peu plus, au point de mener à l'absence de toutes les Coupes d'Europe. De Génésio à Sylvinho, de Garcia à Bosz en passant par le recrutement et la politique générale : une remise en question s'impose. Vincent Ponsot, directeur du football, et Bruno Cheyrou, directeur du recrutement, peinent à convaincre les supporters, dont le désamour et la lassitude grandissent au fil des années . Le seul Laurent Blanc ne pourra tout résoudre.

"J'ai eu la chance de gagner plus de 50 titres avec les équipes masculines et féminines. Avec Laurent, j'ai la conviction qu'on va y arriver. J'ai une telle envie d'y arriver... Il ne me reste plus des dizaines d'années à être responsable de l'OL", a reconnu le président lyonnais en début de saison, parlant d'une vente "conclue" et rappelant qu'il allait rester "au moins trois ans" aux côtés de John Textor pour prendre "de telles décisions". En espérant qu'elles soient bonnes pour le futur plus ou moins proche de l'OL. Aujourd'hui, le temps n'est plus un allié.

"Pour bien avoir examiné, il est entouré de personnes incompétentes, résumait Govou sans langue de bois. Il est prisonnier de ce qu'il a fait. Un Ponsot, tu ne peux pas dans ce rôle, Bruno Cheyrou (en charge du recrutement), c'est un bon mec mais il ne connaît pas les réseaux pour vendre, ce qui est le plus difficile dans le recrutement. Gérard Houllier savait vendre, par exemple (...) Juninho a vite compris que ça marchait à l'envers. Il n'a pas été bon mais il a voulu générer un autre système. En plus, ce n'est pas son poste, il parle avec trop d'émotion pour un directeur sportif. Il aurait été parfait dans le rôle d'électron libre, pour délivrer des messages."

