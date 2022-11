21 points après 15 journées et une 8e place loin de la course au podium : l'OL est très, très en-dessous de ce qu'il visait au moment de cette trêve imposée par le Mondial. Au moment de faire le bilan de cette première partie de saison, Bruno Cheyrou n'y est donc pas allé par quatre chemins, en mettant les joueurs devant leurs responsabilités.

"On a fait en sorte, au niveau du club, que les moyens soient mis à disposition pour que l'effectif soit meilleur, a-t-il notamment rappelé au sujet, entre autres, des arrivées d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, dont il s'était montré particulièrement fier. A un moment donné, il faut que les joueurs aussi puissent se responsabiliser. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui frappent, ce sont eux qui marquent, ce sont eux qui défendent, ce sont eux qui prennent des buts".

L'heure n'était donc pas à une remise en question globale chez le directeur technique lyonnais, qui s'est plutôt penché sur la suite. Une suite qui se fera avec Laurent Blanc, qui avait remplacé Peter Bosz mi-octobre et qui a pris sept points en cinq matches depuis. Le "Président" aura bien besoin de la trêve pour travailler, notamment physiquement. Et du mercato hivernal pour se renforcer ?

On essaiera de modifier légèrement

"Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier donc avant le 1ᵉʳ janvier, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent et d'en parler avec le staff, d'en parler avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que Laurent veut pouvoir apporter à cet effectif", a expliqué Cheyrou.

Avant de préciser : "S'il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire". Il ne faudra toutefois pas s'attendre à une révolution à court terme : "Ce sera malgré tout 90% de cet effectif-là qui sera le même pour la fin du championnat et pour cette année 2023".

Un effectif qui va devoir se refaire une condition, retrouver de la confiance, et surtout des résultats. Rien que ça.

