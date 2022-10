Les supporters lyonnais devront encore s'armer d'un peu de patience. Après un premier report dû à une série d'étapes techniques à finaliser, la vente d'OL Groupe, la société qui gère l'Olympique Lyonnais, au milliardaire américain John Textor, attendue depuis juin dernier, a une nouvelle fois été repoussée.

Après la suspension de la cotation d'OL Groupe, annoncée ce mercredi, "dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football", le dit communiqué prévu vendredi avant minuit pour finaliser la vente du club n’est jamais tombé. Et ce alors même que le président lyonnais, Jean-Michel Aulas avait assuré lors d’un point presse le 10 octobre que cette dernière était “conclue” et qu’elle serait “définitivement acquise le 21” octobre.

L'origine des fonds en question

Mais la suspension même de la cotation d’OL Groupe permet au vendeur (Lyon) et à l’acheteur (John Textor) de gagner du temps et d’après l'Equipe, c’est la vérification de l’origine des fonds et de l’identité des investisseurs associés à Eagle Group, la société du milliardaire américain, qui prendraient du temps.

Mercredi, John Textor avait déjà tenté de rassurer les fans lyonnais sur sa capacité à acquérir définitivement le club rhodanien : “Je comprends que la finalisation de l’acquisition de votre club de football bien-aimé prenne un temps insupportablement long. Sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n’est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d’un “closing” qui créent des complexités et des retards.” Encore un peu de patience donc.

