Football

Ligue 1 - OM - OL - Tudor est-il en danger ? "Si même ses cadres le lâchent..."

LIGUE 1 - Alors que l'OM dégringole en championnat et qu'il n'est plus qualifié en Coupe d'Europe, son entraîneur Igor Tudor est en première ligne. Ses responsabilités sont claires dans la baisse de régime des Marseillais et le coach des Phocéens pourrait bien jouer sa place face à Lyon, dimanche, au Vélodrome. Retrouvez le FC Stream Team en intégralité en podcast.

00:06:06, il y a une heure